アル・ジュワイールに続き、アル・ヒラルの放出選手がアル・カディシアへの移籍目前

サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するウイング、ムハンマド・アル・カハタニは、シモーネ・インザーギ監督体制から外れ、今夏の移籍期間中にアル・カディシアへ移籍する見込みだ。

近年は出場機会を求めて多くの若手がアル・ヒラルを去っており、ムサブ・アル・ジュワイールが代表例だ。彼はレンタル移籍を繰り返した後、アル・カディシアに定着して主力に成長した。

サウジアラビア紙『アル・シャルク・アル・アウサト』によると、インザーギ監督の了承を得たカディシアはアル・ヒラルとアル・カハタニの移籍で合意した。

同紙によると、アル・カディシアはアル・ヒラルに正式オファーを提示し、移籍金で合意。選手側とも契約期間や給与で合意しており、事務手続きが完了次第、正式発表となる見込みだ。

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アル・カハタニはアル・ヒラルで出場時間が少なく、レギュラーとしてプレーできる環境を求めている。この思いが昨季冬のタアウーンへの期限付き移籍につながった。

23歳のウイングは昨季後半、タアウンで13試合1得点を記録し、アル・ヒラルへ復帰。しかしインザギ体制では戦力外となり、カディシアで新章を開くことになりそうだ。