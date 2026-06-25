アル・ジャバー：ウルグアイ戦は運が味方した…モロッコ戦から学ぶべきだ

サウジアラビアサッカー界のレジェンドで元アル・アハリ代表キャプテンのサミ・アル・ジャベール氏は、アラブ諸国代表チームの現状を厳しく批判した。問題なのは監督だけでなく、技術、体力、組織を含むシステム全体だと指摘した。

これは2026年W杯でのアラブ勢の成績を巡る論争を受けての発言で、個人・チームとも強豪国との差は依然大きいと指摘した。

番組「ナディーナ」では「湾岸では敗因が監督に押し付けられるが、西アジアの代表は技術面で苦戦している」と指摘した。

さらに「これはサウジアラビア代表にも当てはまる。我々は肉体的にも精神的にも苦境に立たされており、大きな努力と真の改革が必要な厳しい現実がある」と付け加えた。

東アジアの代表チームとの比較が、現在の大きな格差を浮き彫りにしていると強調した。

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「私たちは大きく遅れを取っており、追いつくには並外れた努力が必要だ。一方、日本や韓国などの東アジア代表チームは明確な計画を持ち、長年継続して取り組んできた」と説明した。

アル・ジャバー氏は、発展は選手や監督だけでなく、ユースから代表までのシステム全体に関わる問題だと指摘した。

ウルグアイ戦については「運が良かった。南米代表は技術も戦術も上で、ほとんど圧倒されていた」と振り返った。

また、「モハメド・アル・オワイスがいなければ、もっと大差で負けていたでしょう。スペイン戦でも同じです」と語りました。

「問題なのは監督ではなくほぼすべてだ。西アジア代表を率いた経験のある監督なら、この危機がさらに深刻だと語るだろう。我々は組織の不備と明確な計画の欠如に苦しんでいる」と強調した。

模範となるモロッコ

最後にアル・ジャバー氏は、サッカー発展の成功例としてモロッコの例を紹介した。

「モロッコの成功は一夜にして成ったものではない。2018年W杯後に明確なビジョンと大規模な改革が始まった。我々は学ぶべきだ」と語った。

専門委員会が設立され、各年代別代表の長期計画が策定された。その成果はピッチ上で証明された」と続けた。

アラブ諸国が世界との差を縮めるには、大会ごとに一時的な解決策を探すのではなく、長期プロジェクトが不可欠だと結んだ。