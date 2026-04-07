アル・サッド対アル・ヒラル戦のチケット購入方法：AFCチャンピオンズリーグの試合日程、価格、座席情報など

アル・サッドとアル・ヒラルは、AFCチャンピオンズリーグのノックアウトステージにおける決定的な一戦に向けて準備を進めている。

この試合は、2024-25シーズンのカタール王者とサウジアラビアの強豪が、大陸の覇権を懸けて激突する重要な一戦となる。歴史的に見ても、この2つのクラブは西アジアのサッカー界を支配してきたため、両チームの対戦は常に世界的な注目を集め、大勢の観客を動員する一大イベントとなっている。

GOALでは、チケット価格、会場、公式販売窓口など、試合観戦に必要な情報をすべてまとめました。今すぐチケットを確保しましょう。

AFCチャンピオンズリーグのアル・サッド対アル・ヒラル戦はいつ行われる？

アル・サッド対アル・ヒラールの待望の一戦は、ドーハで行われる重要なナイトゲームとしてキックオフを迎える。この試合はAFCチャンピオンズリーグのノックアウトステージの一戦であるため、試合開始のホイッスルが鳴る瞬間から熱狂的な雰囲気になることが予想される。確定した試合の詳細は以下の通りだ：

日付 試合 / 時間 会場 チケット 2026年4月13日（月） アル・サッド 対 アル・ヒラル (17:00 GMT / 20:00 東アジア時間) ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム（ドーハ） チケット購入

AFCチャンピオンズリーグ「アル・サッド対アル・ヒラル」戦のチケット購入方法

カタール国内のファンにとって、一般販売分のチケットを購入する主な手段はアル・サッドの公式ウェブサイトです。ただし、これらのチケットは多くの場合、クラブ会員に優先的に販売されます。

海外在住のファンや、最初の販売期間を逃してしまった方にとっては、Ticomboのようなセカンダリーマーケットが、様々な座席カテゴリーを取り揃えた、安全かつ公式に認可された代替手段となります。

セカンダリーマーケットプレイスを通じて購入する際は、常に高評価の売り手や返金保証のある売り手を選び、この人気を博しているAFCチャンピオンズリーグの試合でチケットが有効であることを確認してください。

サウジアラビアからご来場されるアル・ヒラルFCのサポーターの皆様には、アウェイファン専用エリア（通常はノーススタンド）の座席を確保されることを強くお勧めします。そうすることで、「ブルー・ウェーブ」の仲間たちと一緒に観戦することができます。リヤドとドーハは地理的に近いため、これらのエリアのチケットは通常、真っ先に売り切れてしまいます。

アル・サッド対アル・ヒラルの試合には何が期待できるでしょうか？

サポーターは、アル・ヒラルのテンポの速いハイプレススタイルと、アル・サッドの組織的でテクニカルなアプローチという、対照的な2つのサッカー哲学の激突を目撃できるでしょう。

アル・ヒラルは、世界トップクラスの強豪チームとしてこの試合に臨みます。現在の戦力には、得点力抜群のセルビア人ストライカー、アレクサンダル・ミトロヴィッチに加え、創造性豊かなポルトガル人デュオ、ルーベン・ネヴェスとジョアン・カンセロが名を連ねています。相手陣地の最終ラインを崩す能力に長けており、アウェイでも脅威となる存在です。

とはいえ、アル・サッドは依然としてカタールサッカーの最高峰である。大舞台でしばしば輝きを放つ天才アクラム・アフィフを軸に、チームは試合のテンポを巧みにコントロールする。歴史的に見ても、この対戦は多くのゴールが生まれることで知られている。

最近の対戦成績を見れば、この試合の結果を予測することがいかに難しいかがよくわかる。2024年11月の1-1の引き分け、2023年のアラブ・クラブ・チャンピオンズカップでのアル・サッドの3-2の勝利、そして2019年の準決勝におけるアル・サッドの伝説的な4-2の勝利などが挙げられる。 これらの結果が示すように、アル・ヒラルのスター選手たちの実力にもかかわらず、アル・サッドは常に善戦する術を見出している。

アル・サッド対アル・ヒラル AFCチャンピオンズリーグのチケット：価格はいくらですか？

アル・サッド対アル・ヒラルの試合のチケット価格は、座席のカテゴリーや購入時期によって異なります。公式小売価格は通常安めですが、需要の高まりにより、転売市場では価格が上昇することがよくあります。

カテゴリー3（サイド／ゴール裏）： 120 SAR – 250 SAR

120 SAR – 250 SAR カテゴリー2（コーナー／上段）： 300 SAR – 550 SAR

300 SAR – 550 SAR カテゴリー1（下段タッチライン／ピッチ中央）： 600 SAR – 950 SAR

600 SAR – 950 SAR VIP / プレミアム：1,500 SAR – 3,500 SAR

コストパフォーマンスを重視する方にとって、カテゴリー2のコーナー席は、中央セクションの席よりも通常15％安いため、価格と視界のバランスが最も良い選択肢となることが多いです。

最も安いチケットを入手するには、試合日程が確定次第、すぐに予約することが不可欠です。試合の1週間前になると、価格は20～30％上昇する傾向があるからです。

AFCチャンピオンズリーグのアル・サッド対アル・ヒラル戦のホスピタリティチケットを入手するには？

アル・サッド対アル・ヒラル戦のホスピタリティパッケージは、エアコン完備のラウンジへのアクセス、プレミアムなケータリング、豪華な布張りシートなど、ユニークな試合当日の体験を提供します。

これらのパッケージは、確実な座席確保とより快適な環境を求めるサウジアラビアからのファンに大変人気があります。

ジャシム・ビン・ハマド・スタジアムのホスピタリティエリアには、プラチナラウンジとゴールドラウンジがあり、試合中を通じて5つ星レベルのサービスを提供しています。

これらのチケットを確保するには、TicomboでVIPパッケージやホスピタリティパッケージを探してみるのがおすすめです。こうしたパッケージには、スタジアムへの専用アクセス、試合前のビュッフェ、ハーフタイム中の軽食などが含まれていることがよくあります。

アル・サッド対アル・ヒラル：直近の対戦成績

アル・サッド対アル・ヒラルの試合は、AFCチャンピオンズリーグでも最も激戦となる一戦です。過去数シーズンの対戦成績は五分五分となっており、どちらのチームにも明確な心理的優位性はないことがうかがえます。両チームの直近5試合の対戦成績は以下の通りです：