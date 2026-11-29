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ロシュン・サウジリーグで注目のアル・ナスル戦を控えるアル・カーディシーヤに朗報が届いた。イタリア人FWマテオ・レテギが治療とリハビリのプログラムを終え、実戦復帰が可能な状態となったのだ。チームは大一番を前に、攻撃の主要な選択肢の一つを取り戻しつつある。

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最新の動向によると、レテギは治療とリハビリの全段階を終え、北アイルランド人のブレンダン・ロジャーズ監督が起用できる状態となった。チームは次の金曜日、リヤドのアル・アウワル・パークで行われる第14節の一戦に向けて準備を進めている。

このイタリア人FWは、10月29日に行われたリーグ第12節アル・リヤド戦の前に太ももの筋肉を負傷し、約4週間にわたってチームを離れていた。その間、AFCチャンピオンズリーグエリートのアル・ガラファ（カタール）戦とシャバブ・アル・アハリ（UAE）戦も欠場している。

難敵との一戦を前にレテギが復帰

レテギの復帰は、アル・カーディシーヤにとって極めて重要なタイミングとなる。チームは上位争いの直接のライバルとの対戦を控えており、首位グループの勝ち点差が詰まっていることもあって、この試合は今後の優勝争いの行方に明確な影響を与える可能性がある。

このイタリア人FWは、アル・カーディシーヤの攻撃陣にとって重要な戦力だ。彼の復帰によってロジャーズ監督は前線の起用法に幅を持たせることができ、チームは勝ち点で並ぶアル・ナスルとの一戦に向けて新たな解決策を得る。それだけに、この試合の重要性と戦術面での駆け引きはさらに高まっている。

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また、アル・カーディシーヤは前節でアル・ファイハに2-0で勝利したことで生まれた良い雰囲気を生かし、勝ち点を積み重ねて首位アル・ヒラルとの差をさらに縮める好機を逃さないことを目指している。

ロジャーズ監督、火曜日に練習を再開

ロジャーズ監督はアル・ファイハ戦の勝利を受け、日曜日から2日間の休養をアル・カーディシーヤの選手たちに与えることを決めていた。チームは次の火曜日に全体練習を再開し、注目のアル・ナスル戦に向けた本格的な準備に入る予定だ。

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今後の練習では技術面と戦術面に重点が置かれ、最高度の集中力が求められる一戦に向けて選手たちの準備が進められる見込みだ。相手の強さに加え、上位争いにおいて勝ち点3が持つ重みは大きい。

アル・カーディシーヤは13試合で10勝1分2敗、勝ち点31でロシュン・サウジリーグの2位につけており、同じ勝ち点で3位のアル・ナスルを得失点差で上回っている。

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アル・カーディシーヤと首位アル・ヒラル（勝ち点33）との差はわずか2ポイントだが、アル・ヒラルはまだ12試合しか消化していない。そのため金曜日の一戦は、アル・カーディシーヤにとって2位の座を固め、首位にプレッシャーをかけ続けるための重要な機会となる。同時に、主要なライバルの一つを相手に、自らの野心が試される直接的な試金石ともなる。