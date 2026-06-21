アル・オワイスの見守る中、サレム・アル・ドスリはアル・ダイヤーの歴史的王座へ着実に近づいている。

サウジアラビア代表主将サレム・アル・ドスリは、伝説的GKムハンマド・アル・ダエイ率いる「グリーン」の記録に挑む。チームメイトのGKムハンマド・アル・オワイスがその歩みを支える。

サウジアラビア代表は本日、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでスペイン代表と2026年W杯グループステージ第2戦に臨む。

サウジアラビア代表のジョルゴス・ドニス監督（ギリシャ）は公式メンバーを発表し、ウルグアイ戦に続きサレム・アル・ドスリとムハンマド・アル・オワイスが2試合連続で選ばれた。

サウジアラビアのジャーナリスト、ナワフ・アルアキル氏によると、アル・ドスリは2018年と2022年に各3試合、今回のウルグアイ戦を加え通算8試合目の出場となる。

「トルネード」の愛称で知られるドスリは、現時点で通算7試合出場。サウジアラビア代表では5位で、サミ・アル・ジャベル、フセイン・アブドゥルガニー、アブドゥッラー・スレイマンを1試合差で追う。

トップの10試合（GKモハメド・アル・ダエイ）に並ぶにはあと2試合が必要で、そのためにはベスト32進出が条件だ。

一方、アル・オワイスは同ランキング6位。2018年と2022年の4試合とウルグアイ戦に続き、今回で通算6試合目の出場となる。