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サウジアラビア代表を率いるギリシャ人指揮官ジョルジオス・ドニス監督は、ウズベキスタンとの親善試合で先発メンバーの半数を入れ替えることを決断した。

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サウジアラビア代表は本日火曜日、カタールの首都ドーハにあるジャシム・ビン・ハマド・スタジアムでウズベキスタンと対戦する。今回のインターナショナルマッチウィークにおける2試合目の親善試合となる。

ドニス監督が発表したこの試合の公式メンバーでは、アル・ヒラルのGKムハンマド・アル・オワイスが完全にメンバーから外れた。先発にもベンチにも名前はなく、代わってハメド・アル・シャンキーティが先発に起用された。

先週金曜日に韓国を3-2で破った試合からの変更はアル・シャンキーティだけではない。右サイドバックにはムハンマド・アブ・アル・シャマトに代わってサウド・アブドゥルハミドが入った。

さらにドニス監督は、ムサブ・アル・ジュワイルを先発メンバーに復帰させた。アル・ジュワイルはアラビアン・ガルフカップ「ガルフカップ27」でサウジアラビア代表から離れており、前節の韓国戦ではベンチスタートだったが、今回はムハンマド・カンノに代わって先発に名を連ねた。

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ギリシャ人指揮官は前線でも2人を入れ替えた。ムハンマド・アル・カフタニとアブドゥッラー・アル・ハムダンに代わり、アハメド・アル・ガムディとフィラス・アル・ブライカンがマルワン・アル・サハフィとともに起用された。

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サウジアラビア代表の先発メンバーは以下の通り。

GK:ハメド・アル・シャンキーティ

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DF:サウド・アブドゥルハミド、アブドゥレラ・アル・アムリ、ハッサン・タンバクティ、ムテブ・アル・ハルビ

MF:アブドゥッラー・アル・ハイバリ、ナセル・アル・ドサリ、ムサブ・アル・ジュワイル

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FW:マルワン・アル・サハフィ、フィラス・アル・ブライカン、アハメド・アル・ガムディ

ウズベキスタンとの対戦成績ではサウジアラビアが優位に立っている。両国はこれまで12試合を戦い、サウジアラビアが7勝、ウズベキスタンが4勝、引き分けが1試合となっている。

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なお、この試合はサウジアラビア代表にとって、カタールの首都ドーハで行っている今回の合宿における2試合目となる。初戦では韓国に3-2で勝利していた。

サウジアラビアにとって韓国戦の勝利は21年ぶり、具体的には2005年以来のことだった。当時は2006年ワールドカップ予選のホームとアウェイで、それぞれ2-0、1-0で勝利を収めていた。

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それ以降、両国は6試合を戦ったが、サウジアラビアは1度も勝つことができず、韓国が2勝、引き分けが4試合という結果に終わっていた。そして前節、ついに勝利をつかんだ。

この試合は、1980年の初対戦以来、親善試合と公式戦を合わせてサウジアラビアと韓国にとって19回目の対戦だった。

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それまでの19試合では、サウジアラビアが6勝、韓国が6勝、残る7試合が引き分けとなっている。

親善試合に限れば、両国の対戦は今回が7試合目となった。この対戦は1980年に始まり、韓国が2勝、引き分けが3試合で、今回の勝利はサウジアラビアにとって2勝目となった。

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サウジアラビアにとって韓国戦で最も印象的な勝利は、2000年のアジアカップ準決勝だ。この試合ではタラール・アル・メシャールが2ゴールを挙げ、2-1で勝利した。

直近の公式戦は2023年アジアカップのラウンド16で、90分を1-1の引き分けで終えた後、PK戦の末に韓国が準々決勝へと駒を進めた。