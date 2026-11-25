アル・ヒラルは今週土曜日、ロシュン・サウジリーグ第13節でアル・イテファクの本拠地であるダンマームのスタジアムに乗り込む。
試合の72時間前、アル・ヒラルは公式「X」アカウントで声明を発表し、右SBのモハメド・マフザリがチーム全体練習の前半部分に参加し、その後リハビリプログラムを続けたことを明らかにした。
マフザリは今月11月の直近の国際マッチウィーク中、サウジアラビア代表での活動中に負傷した。韓国との親善試合に数分間出場した後のことで、試合はサウジアラビアが3-2で勝利している。
この負傷により、同右SBはカタールの首都ドーハで行われたウズベキスタンとの親善試合を欠場し、サウジアラビア代表は1-2で敗れた。マフザリは治療を受けるため、サウジアラビアの首都リヤドへ戻っていた。
24歳のマフザリは今シーズンのアル・ヒラルで最も目立つ選手の一人だ。イタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督は主力として彼を起用しており、公式戦15試合に出場して2アシストを記録しているが、ゴールはまだない。
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これでアル・ヒラルの右サイドは陣容が整うことになる。もう一人の右SBハマド・アル・ヤミは、9カ月に及ぶ長期離脱から回復し、今月11月中旬にチーム全体練習へ復帰していた。
アル・ヤミは2月24日、ロシュン・サウジリーグ第10節の延期分として行われたアル・タアウン戦で膝蓋骨を負傷し、3月にフィンランドで手術を受けていた。
ハマド・アル・ヤミは約10日前にアル・ヒラルのチーム全体練習に復帰しており、今後の試合出場のチャンスを待っている。
アル・ヒラルは現在、10勝1敗の勝ち点30でロシュン・サウジリーグの首位に立ち、2位のアル・カーディシーヤとアル・ナスルに2ポイント差をつけた状態でアル・イテファク戦に臨む。
一方、イタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督が率いるチームは、AFCチャンピオンズリーグ・エリートの西地区で3勝1分1敗の勝ち点10で3位につけており、首位に立つUAEのアル・アインとはわずか3ポイント差となっている。
アル・ヒラルは前節のAFCチャンピオンズリーグ・エリートでつまずいた。2点を先行しながら、ウズベキスタンのネフチ・フェルガナに後半追いつかれ、2-2の引き分けに終わっている。
また、アル・ヒラルはキングスカップのラウンド32でアル・ラーイドに2-0で勝利して勝ち上がり、来年1月12日（火）にサウジアラビアの首都リヤドのキングダム・アリーナで行われるラウンド16でアル・ハズムと対戦する予定だ。