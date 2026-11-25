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アル・ヒラルは、ロシュン・サウジリーグで注目のアル・イテファク戦を前に、サウジアラビア代表での活動中に負傷していた選手を戦列に復帰させた。

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アル・ヒラルは今週土曜日、ロシュン・サウジリーグ第13節でアル・イテファクの本拠地であるダンマームのスタジアムに乗り込む。

試合の72時間前、アル・ヒラルは公式「X」アカウントで声明を発表し、右SBのモハメド・マフザリがチーム全体練習の前半部分に参加し、その後リハビリプログラムを続けたことを明らかにした。

マフザリは今月11月の直近の国際マッチウィーク中、サウジアラビア代表での活動中に負傷した。韓国との親善試合に数分間出場した後のことで、試合はサウジアラビアが3-2で勝利している。

この負傷により、同右SBはカタールの首都ドーハで行われたウズベキスタンとの親善試合を欠場し、サウジアラビア代表は1-2で敗れた。マフザリは治療を受けるため、サウジアラビアの首都リヤドへ戻っていた。

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24歳のマフザリは今シーズンのアル・ヒラルで最も目立つ選手の一人だ。イタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督は主力として彼を起用しており、公式戦15試合に出場して2アシストを記録しているが、ゴールはまだない。

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これでアル・ヒラルの右サイドは陣容が整うことになる。もう一人の右SBハマド・アル・ヤミは、9カ月に及ぶ長期離脱から回復し、今月11月中旬にチーム全体練習へ復帰していた。

アル・ヤミは2月24日、ロシュン・サウジリーグ第10節の延期分として行われたアル・タアウン戦で膝蓋骨を負傷し、3月にフィンランドで手術を受けていた。

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ハマド・アル・ヤミは約10日前にアル・ヒラルのチーム全体練習に復帰しており、今後の試合出場のチャンスを待っている。

アル・ヒラルは現在、10勝1敗の勝ち点30でロシュン・サウジリーグの首位に立ち、2位のアル・カーディシーヤとアル・ナスルに2ポイント差をつけた状態でアル・イテファク戦に臨む。

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一方、イタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督が率いるチームは、AFCチャンピオンズリーグ・エリートの西地区で3勝1分1敗の勝ち点10で3位につけており、首位に立つUAEのアル・アインとはわずか3ポイント差となっている。

アル・ヒラルは前節のAFCチャンピオンズリーグ・エリートでつまずいた。2点を先行しながら、ウズベキスタンのネフチ・フェルガナに後半追いつかれ、2-2の引き分けに終わっている。

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また、アル・ヒラルはキングスカップのラウンド32でアル・ラーイドに2-0で勝利して勝ち上がり、来年1月12日（火）にサウジアラビアの首都リヤドのキングダム・アリーナで行われるラウンド16でアル・ハズムと対戦する予定だ。