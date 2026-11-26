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アル・ヒラルは、右SBムハンマド・マフザリに続いてスター選手がもう1人復帰した。一方で別の選手が離脱することになった。いずれもロシャン・サウジリーグで注目されるアル・イテファク戦を前にした動きである。

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アル・ヒラルは今週土曜日、ロシャン・サウジリーグ第13節でアル・イテファクの本拠地ダンマームに乗り込む。

試合の48時間前、アル・ヒラルはクラブ公式X（旧ツイッター）アカウントを通じて、アル・イテファク戦を前に負傷中の一部選手のメディカル情報を発表した。

クラブの発表によると、右ウイングのスルタン・マンダシュは木曜日、首都リヤドで行われたチーム練習の前半部分に参加した。チームはこの後、アル・イテファク戦に向けてダンマームへ移動する。

その後、マンダシュは以前に負った負傷から完全に回復するため、リハビリメニューに戻った。

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マンダシュは前回のインターナショナルブレイク中、具体的にはサウジアラビア代表が韓国、ウズベキスタンとの親善試合に向けてカタールの首都ドーハで行った直近の合宿に参加していた際に負傷した。

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この負傷により、マンダシュは先週月曜日にフェルガナで行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節、ウズベキスタンのネフチとのアウェーゲームを欠場した。アル・ヒラルはこの試合を2-2で引き分けている。

マンダシュの復帰はアル・ヒラルにとって大きな戦力アップとなるだろう。ほとんどの試合で途中出場ながら、今シーズンのチームのスター選手の1人とみなされているからだ。

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32歳のマンダシュは今シーズン開幕からアル・ヒラルで16試合に出場し、3ゴール4アシストを記録している。

これでアル・ヒラルの右サイドは陣容が整うことになる。クラブは木曜日の発表で、右SBのムハンマド・マフザリがアル・イテファク戦を前にチーム練習へ完全合流したことを明らかにした。マフザリは 前日の水曜日には練習の前半部分のみに参加していた 。

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マフザリは今月11月のインターナショナルブレイク中、サウジアラビア代表に参加していた際に負傷した。韓国との親善試合に数分間出場した後のことで、試合はサウジアラビアが3-2で勝利している。

この負傷により、マフザリはドーハで行われたウズベキスタンとの親善試合を欠場し、治療のためリヤドに戻った。サウジアラビアはこの試合に1-2で敗れている。

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24歳のマフザリは今シーズンのアル・ヒラルで最も目立つ選手の1人であり、イタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督から主力として信頼されている。公式戦15試合に出場し、ゴールはないものの2アシストを記録している。

一方、アル・ヒラルは木曜日、もう1人のウイングであるナワフ・アル・ハバシが肩を負傷し、2週間から3週間離脱すると発表した。

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これにより、28歳のアル・ハバシは少なくとも4試合を欠場することになる。ロシャン・サウジリーグのアル・イテファク戦、アル・ディルイーヤ戦、アル・フルード戦、そしてAFCチャンピオンズリーグエリートのUAEのアル・アイン戦である。

ただし、ナワフ・アル・ハバシの離脱による影響は大きくないとみられる。イタリア人のシモーネ・インザーギ監督は同選手を主力として起用しておらず、今シーズン開幕からの出場は7試合のみ。いずれも途中出場で、出場時間は合計53分、ゴールもアシストも記録していない。

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アル・ヒラルは現在、10勝1敗の勝ち点30でロシャン・サウジリーグの首位に立ち、2位のアル・カーディシーヤとアル・ナスルに勝ち点2差をつけた状態でアル・イテファク戦に臨む。