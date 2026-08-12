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Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

翻訳者：

アル・イテハド、ジローナとの交渉を決着：新戦力が構想外に

移籍情報
アル・イテハド 対 Al Kholood
アル・イテハド
Al Kholood
プレミアリーグ
ウナイ・エルナンデス
ジローナ
サウジアラビア
スペイン

大型移籍が間近に

サウジアラビアのアル・イテハドは、所属選手の1人をスペインのジローナへレンタル移籍させる件で同クラブと合意に達した。新シーズンに向けたスカッド再編を進めるイエロー＆ブラックの動きの一環だ。 

サウジアラビア紙「アル・リヤディーヤ」が報じたところによると、この合意はスペイン人選手オナイ・エルナンデスを1シーズンの期限付きでジローナへ貸し出す内容で、レンタル期間終了後にスペインのクラブが選手の契約を買い取る権利を持つとされている。

アル・イテハドのフロントは、エルナンデスの獲得を求めるジローナからのオファーを検討していた。その内容は、来シーズン中の給与の限られた一部をスペインのクラブが負担し、残りの報酬についてはアル・イテハドが引き受けるというものだった。

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エルナンデスは2025年2月にバルセロナからアル・イテハドに加入し、3年契約を結んだ。チームでは10試合に出場して1得点3アシストを記録したが、昨シーズンの出場はサウジ・スーパーカップ準決勝のアル・ナスル戦での8分間にとどまった。

プレミアリーグ
アル・イテハド crest
アル・イテハド
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

そしてシーズン後半、このスペイン人選手はアル・シャバブへ期限付き移籍し、同クラブで31試合に出場したものの得点はなく、1アシストにとどまった。

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