アル・イテハドの2026-27シーズンチケット購入方法：サウジ・プロリーグの価格と試合日程

アル・イテハドは2026-27シーズン、新指揮官イェンス・ウィッシング体制で臨む。2025-26シーズンに5位と期待外れの成績に終わり、その後セルジオ・コンセイソンが退任。後任には日本のガンバ大阪から招へいされたウィッシングが就任し、驚きの人事となった。ジェッダを本拠地とする「ピープルズ・クラブ」は、サウジアラビア最古のスポーツ組織であり、キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティの「イエロー・ウォール」の雰囲気でも知られる。GOALが今季のチケット情報をまとめた。

アル・イテハドの2026-27サウジ・プロリーグ日程

サウジ・プロリーグは全34節の日程を区切って発表しているため、現時点で日付が確定しているのは開幕から6節分のみとなっている。アル・イテハドの注目ダービーは、正確な日付こそ未定のものがあるが、節数はすでに確定している。

日時 対戦カード 会場 大会 チケット 2026年8月15日（土）午後11:00 アル・イテハド vs アル・コルード アリンマ・スタジアム（ホーム） サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月21日（金）午後11:00 アル・カーディシーヤ vs アル・イテハド プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム（アウェー） サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月24日（月）午後11:00 アル・イテハド vs アル・ハゼム プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム（ホーム） サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月29日（土）午後11:00 アル・ファテフ vs アル・イテハド メイダン・タムウィール・アル・ウーラ（アウェー） サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月5日（土）午後11:00 アル・イテハド vs アル・ナスル アリンマ・スタジアム（ホーム） サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月8日（火）午後11:00 アル・イテハド vs アル・ファイハ アリンマ・スタジアム（ホーム） サウジ・プロリーグ チケット 未定、8節 アル・ヒラル vs アル・イテハド（クラシコ、第1戦） キングダム・アリーナ（アウェー） サウジ・プロリーグ、第8節 チケット 未定、15節 アル・イテハド vs アル・アハリ（ジェッダ・ダービー、第1戦） キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティ／アリンマ・スタジアム（ホーム） サウジ・プロリーグ、第15節 チケット 未定、25節 アル・イテハド vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦） キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティ／アリンマ・スタジアム（ホーム） サウジ・プロリーグ、第25節 チケット 未定、32節 アル・アハリ vs アル・イテハド（ジェッダ・ダービー、第2戦） キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティ（アウェー） サウジ・プロリーグ、第32節 チケット

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アル・イテハドのチケット価格

2026-27シーズンのアル・イテハドに期待されること

1927年創設のアル・イテハドは、サウジアラビア最古のスポーツクラブであり、AFCチャンピオンズリーグを2度制したほか、国内タイトルでも長い歴史を持つ。ただ、2025-26シーズンは期待外れに終わった。セルジオ・コンセイソン率いるチームは王者アル・ナスルに勝ち点31差をつけられて5位で終了し、キングスカップでは準決勝敗退、AFCチャンピオンズリーグエリートでも準々決勝で姿を消した。コンセイソンはタイトルをもたらせなかったことで、2026年6月に双方合意の下で退任した。

これに対しクラブは、イェンス・ウィッシングにかじを切った。38歳のドイツ人指揮官はトップチーム監督としての経験こそわずか7カ月だが、就任直前にはガンバ大阪をAFCチャンピオンズリーグ2制覇に導き、その過程で決勝ではアル・ナスルも下している。これはアル・イテハドがこれまで続けてきたビッグネーム路線からの転換であり、クラブは知名度よりも戦術面の再構築を優先している。カリム・ベンゼマとエンゴロ・カンテは引き続きチームの中心であり、ウィッシングはアル・イテハドをサウジアラビア・サッカーの頂点へ戻そうとしている。

キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティの歴史

一般に「ザ・ジュエル」として知られるキング・アブドゥッラー・スポーツ・シティは、約6万2000人収容のスタジアムであり、ジェッダのスポーツインフラを象徴する存在である。その建築は観客の声援を増幅するよう設計されており、あらゆる歓声がピッチへ響き渡る。ジェッダ北部海岸から車ですぐの場所に位置し、広範なファンゾーンとクラブ公式メガストアを備えるほか、同じジェッダのクラブであるアル・アハリも使用している。