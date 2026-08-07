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Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
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翻訳者：

アル・イテハドの2026-27シーズンチケット購入方法：サウジ・プロリーグの価格と試合日程

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プレミアリーグ
アル・イテハド

サウジアラビア最古のクラブの歴史を現地で体感せよ

アル・イテハドは2026-27シーズン、新指揮官イェンス・ウィッシング体制で臨む。2025-26シーズンに5位と期待外れの成績に終わり、その後セルジオ・コンセイソンが退任。後任には日本のガンバ大阪から招へいされたウィッシングが就任し、驚きの人事となった。ジェッダを本拠地とする「ピープルズ・クラブ」は、サウジアラビア最古のスポーツ組織であり、キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティの「イエロー・ウォール」の雰囲気でも知られる。GOALが今季のチケット情報をまとめた。

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アル・イテハドの2026-27サウジ・プロリーグ日程

サウジ・プロリーグは全34節の日程を区切って発表しているため、現時点で日付が確定しているのは開幕から6節分のみとなっている。アル・イテハドの注目ダービーは、正確な日付こそ未定のものがあるが、節数はすでに確定している。

日時対戦カード会場大会チケット
2026年8月15日（土）午後11:00アル・イテハド vs アル・コルードアリンマ・スタジアム（ホーム）サウジ・プロリーグチケット
2026年8月21日（金）午後11:00アル・カーディシーヤ vs アル・イテハドプリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム（アウェー）サウジ・プロリーグチケット
2026年8月24日（月）午後11:00アル・イテハド vs アル・ハゼムプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム（ホーム）サウジ・プロリーグチケット
2026年8月29日（土）午後11:00アル・ファテフ vs アル・イテハドメイダン・タムウィール・アル・ウーラ（アウェー）サウジ・プロリーグチケット
2026年9月5日（土）午後11:00アル・イテハド vs アル・ナスルアリンマ・スタジアム（ホーム）サウジ・プロリーグチケット
2026年9月8日（火）午後11:00アル・イテハド vs アル・ファイハアリンマ・スタジアム（ホーム）サウジ・プロリーグチケット
未定、8節アル・ヒラル vs アル・イテハド（クラシコ、第1戦）キングダム・アリーナ（アウェー）サウジ・プロリーグ、第8節チケット
未定、15節アル・イテハド vs アル・アハリ（ジェッダ・ダービー、第1戦）キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティ／アリンマ・スタジアム（ホーム）サウジ・プロリーグ、第15節チケット
未定、25節アル・イテハド vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦）キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティ／アリンマ・スタジアム（ホーム）サウジ・プロリーグ、第25節チケット
未定、32節アル・アハリ vs アル・イテハド（ジェッダ・ダービー、第2戦）キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティ（アウェー）サウジ・プロリーグ、第32節チケット

アル・イテハドのチケット購入方法

  • 主な購入ルートは、アル・イテハド公式チケットポータル、またはクラブ専用アプリである。
  • 通常のリーグ戦チケットは、一般的にキックオフの10〜14日前に発売される。
  • ジェッダ・ダービーのような高需要の試合では、メンバーシップの各ティアによって一般販売に先立つ先行アクセスが提供される。
  • 公式割り当て分が完売した場合は、Ticomboのような二次流通プラットフォームで75サウジアラビア・リヤルから取り扱いがある。

アル・イテハドのチケット価格

  • 一般席：50サウジアラビア・リヤル〜125サウジアラビア・リヤル
  • プレミアムシート：300サウジアラビア・リヤル〜700サウジアラビア・リヤル
  • VIP＆ゴールドラウンジ：1800サウジアラビア・リヤルから。グルメホスピタリティとスタジアム最高の眺望を含む
  • Ticombo経由の二次市場：通常は約75サウジアラビア・リヤルからで、需要に応じて変動する

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2026-27シーズンのアル・イテハドに期待されること

1927年創設のアル・イテハドは、サウジアラビア最古のスポーツクラブであり、AFCチャンピオンズリーグを2度制したほか、国内タイトルでも長い歴史を持つ。ただ、2025-26シーズンは期待外れに終わった。セルジオ・コンセイソン率いるチームは王者アル・ナスルに勝ち点31差をつけられて5位で終了し、キングスカップでは準決勝敗退、AFCチャンピオンズリーグエリートでも準々決勝で姿を消した。コンセイソンはタイトルをもたらせなかったことで、2026年6月に双方合意の下で退任した。

AFCチャンピオンズリーグ予選
アルジャジーラ crest
アルジャジーラ
ALJ
アル・イテハド crest
アル・イテハド
ITT

これに対しクラブは、イェンス・ウィッシングにかじを切った。38歳のドイツ人指揮官はトップチーム監督としての経験こそわずか7カ月だが、就任直前にはガンバ大阪をAFCチャンピオンズリーグ2制覇に導き、その過程で決勝ではアル・ナスルも下している。これはアル・イテハドがこれまで続けてきたビッグネーム路線からの転換であり、クラブは知名度よりも戦術面の再構築を優先している。カリム・ベンゼマとエンゴロ・カンテは引き続きチームの中心であり、ウィッシングはアル・イテハドをサウジアラビア・サッカーの頂点へ戻そうとしている。

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キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティの歴史

一般に「ザ・ジュエル」として知られるキング・アブドゥッラー・スポーツ・シティは、約6万2000人収容のスタジアムであり、ジェッダのスポーツインフラを象徴する存在である。その建築は観客の声援を増幅するよう設計されており、あらゆる歓声がピッチへ響き渡る。ジェッダ北部海岸から車ですぐの場所に位置し、広範なファンゾーンとクラブ公式メガストアを備えるほか、同じジェッダのクラブであるアル・アハリも使用している。

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