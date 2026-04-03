アル・イッティハドの選手：「我々はバルセロナではない……リーグ優勝の話などできない」

ジェッダ・ユニオンの外国人選手の一人が、いくつかの審判の判定や、今シーズンチームが直面している厳しい状況に対して怒りを露わにした。

イティハドは金曜日の夜、プロリーグ「ロシェン」第27節でアル・ハズムを1-0で辛勝したが、この試合では34分にフランス人選手のムサ・ディアビが退場処分を受けた。

この件について、オランダ人選手のステフェン・ベルグウェインは試合後のメディアへのコメントで次のように語った。「試合開始早々にレッドカードをもらったんだ。そんな状況で、僕たちがバルセロナのようにプレーできると思うか？もちろんそれは不可能だ。だが、僕たちはこの状況に適応しようとしている」。

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ベルグウィンは今シーズンについて次のように付け加えた。「今シーズンは困難で、多くの課題があったことは承知している。リーグ戦が終了した今、我々はAFCチャンピオンズリーグに集中し、最善の結果を出すために全力を尽くさなければならない」。

オランダ人選手はチームの目標について次のように締めくくった。「サポーターがアジア制覇を望んでいることは理解している。我々もそれを望んでいるし、その実現に向けて戦わなければならない」