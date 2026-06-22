「アル・アミード」が栄光の代償を払う！…モハメド・サラーがフサム・ハサンの王座を脅かす

国際サッカー連盟（FIFA）の認定により、エジプト代表モハメド・サラーが、監督フサム・ハサンの目の前でファラオズの歴史に名を刻む一歩手前であることが分かった。

FIFAの統計によると、代表通算68得点を挙げたサラーは、現在69ゴールのハサン監督の記録まであと1に迫っている。

2026年W杯グループステージ第2節のニュージーランド戦では代表2点目をマークした。

このゴールでサラーはエジプト代表歴代最多得点王の座を争う有力候補となった。この記録は長年にわたりエジプト代表の個人最高記録とされてきた。

次戦で1得点すれば、サラはエジプト代表最多得点記録を更新し、前世代のレジェンドを抜き去る。

次戦ではグループ7最終節でイランと対戦する。現在エジプトは4ポイントで首位、イランとベルギーが2ポイントで2位タイ。

代表デビュー以来、彼は着実に歩みを進め、数々の記録を塗り替えてきた。単なる一過性のスターではなく、時代を超えて続く代表の偉人たちの系譜に連なることを証明している。

欧州ではリヴァプールやローマでの活躍でエジプト選手として最も成功した一人であり、その実績が偉業を際立たせている。

あと1得点で監督と並び、世代を超えた代表歴代得点王の頂点に立つ。