アル・アハル、ウルグアイに雪辱誓う。2002年の3連敗から2026年のリベンジへ。

サウジアラビア代表は2026年ワールドカップで再びウルグアイと対戦する。この試合は単なる3ポイント以上の価値がある。短い歴史でも互角の戦いを繰り広げてきた。サウジアラビアの劇的勝利と接戦の引き分け、そして今も記憶に残るワールドカップでの敗北。その歴史が今、よみがえる。

最初のページは2002年の親善試合。サウジアラビアはサミ・アル・ジャバー、マルズーク・アル・アティビ、タラル・アル・マシャールの3得点で3－2と勝利。ウルグアイはダリオ・シルバとリチャード・モラレスが得点を挙げた。

この試合でサウジアラビアは、堅守と身体能力を武器に、伝統のサッカー流派と互角に戦えることを示した。

12年後の2014年、再び親善試合では1-1の引き分け。サウジアラビアはナエフ・ハザジ、ウルグアイはルイス・スアレスが得点を挙げた。

この試合は、サウジアラビア代表の戦術的成熟を示した。彼らはもはや奇襲を狙うのではなく、バルセロナでスターだったルイス・スアレスを前にしても自チームのスタイルを貫いた。

3度目の対戦は最も重要かつ痛ましいものとなった。2018年ロシアW杯のグループステージで抽選により両チームは対戦し、ウルグアイがスアレスの決勝ゴールで勝利した。

この1点でウルグアイは決勝トーナメントに進出し、その後パフォーマンスを上げたものの大会を去ったサウジアラビアの道は閉ざされた。

それから8年。2026年アメリカ大会で再び両チームが対戦する。サウジアラビアは、大規模プロジェクトで育成された世代、欧州リーグでプレーする選手、前回大会のアルゼンチン、メキシコ戦の経験という武器を携えて臨む。

一方のウルグアイも闘志は健在ながら、スアレスやカバニの世代から若手が中心に交代している。

過去の対戦成績（1勝1分1敗）は参考になるが、今回はサウジアラビアがどれほど進化したかを示す試金石となる。過去の記憶をコンプレックスではなく原動力に変えられるか、真価が問われる一戦だ。