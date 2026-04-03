アル・アハリ、選手のスペイン移籍を承認

アル・アハリのサポーターたちは、チームの主力選手の一人の将来に注目している。彼は海外でのプレーを目前に控えており、それが欧州でのプロキャリアへの扉を開く可能性があるからだ。

エジプトのウェブサイト「フィ・アル・ゴール」が報じたところによると、アル・アハリの運営陣は、今シーズン終了後にビラル・アッティア選手がスペインのラシン・サンタンデールへ移籍することに合意した。ただし、移籍が正式に成立するのは、ユース選手権の残り3試合をチームが消化した後となる。

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同報道によると、ラシン・サンタンデールは以前からアッティアの獲得に関心を示していたが、交渉は一旦中断していたものの、最近になって順調に再開されたという。

同選手はドイツのハノーファーでトライアルに参加し、カタールで開催されたU-17ワールドカップではエジプト代表として出場したが、スイスとのラウンド32で敗退した。

この動きにより、アル・アハリは若手選手を支援し、欧州リーグで経験を積みスキルを磨くための海外プロ移籍の機会を与えるという方針を継続している。

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