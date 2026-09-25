アル・アハリは、エジプト代表監督フセイン・ハッサンの、チームの主将モハメド・エル・シェナウィとイマーム・アシュールに関する最近の発言を受け、監督への批判を強め、クラブを代表するいかなる選手の技術的・道義的な価値を傷つけることも拒否すると表明。技術的な見解の相違が、敬意の一線を越えることを正当化するものではないと強調した。

フセイン・ハッサンは記者会見で、エル・シェナウィが今回の合宿では代表に招集されなかったことを説明し、彼の表現によれば「クラブとの契約が満了していた」にもかかわらず、以前は代表でプレーしていたと指摘。同時に、このゴールキーパーへの敬意と、自らの技術的な見解に基づいてメンバーを選ぶ権利を有していることを強調した。

アル・アハリは公式声明を発表し、この間ずっと代表監督の発言に反応することを意図的に避けてきたと明らかにした。それは公益を重んじ、チームのアンゴラ戦が終わるのを待つためだったという。過去にはクラブワールドカップをはじめとする主要大会に、複数の代表選手を欠いた状態で臨まざるを得ない状況に直面してきたにもかかわらずである。

クラブは、沈黙を守ってきたことは発言を容認したことを意味しないと強調し、モハメド・エル・シェナウィに関することは、彼がアル・アハリとエジプト代表の主将であることに鑑み、容認できない一線を越えるものだと明言した。

そして、クラブのユニフォームを着るすべての選手はその存在の一部であり、選手の技術的・道義的価値を守ることは、評価や選択をめぐる見解の相違に左右されるものではないと説明した。

さらにアル・アハリは、フセイン・ハッサンのイマーム・アシュールに関する発言も批判した。監督がアフリカネイションズカップを前に、彼を試すために招集したと述べたことについて、この論法は代表チームの選手への接し方の本質にそぐわないとみなした。

クラブは、監督には自らが適切と考える者をメンバーに選ぶ完全な権利があるとしつつも、その権利は、組織を構成する要素間の相互尊重の原則を損なうとアル・アハリがみなす発言にまで及ぶものではないと強調した。

アル・アハリはまた、エジプトのクラブの水準に関する監督の発言も拒否し、エジプトのクラブがサッカーを見せていないという言い分は、エジプトサッカー協会とプロリーグ機構が主催する国内クラブおよび大会を貶めるものだとみなした。

クラブは声明の最後で、これらの発言への不快感を改めて表明するとともに、モハメド・エル・シェナウィの価値についてのエジプトサッカー協会会長の発言を高く評価し、いわゆる「一線を越えた行為」に対するサッカー協会の対応を注視していると明言。選手をめぐる技術的な見解の相違が、彼らの地位やクラブの権利を傷つけるものに転じてはならないと強調した。