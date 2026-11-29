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アル・アハリは日曜夜、カイロ国際スタジアムでアンゴラのプリメイロ・デ・アゴストを迎え、4-0の大勝でCAFコンフェデレーションカップのグループステージ初戦を飾った。モロッコ人指揮官フセイン・アムータの解任を受け、サミ・コムサンが初めてチームの指揮を執った一戦だった。

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アル・アハリは勝ち点3を手にしただけでなく、力強い攻撃的なパフォーマンスを披露した。グループAのライバルたちに早くもメッセージを送り、大陸タイトル争いに本気で挑む意欲を示した形だ。

これでアル・アハリは勝ち点を3に伸ばし、グループAの首位に立った。モロッコのラジャは勝ち点1でASKOカラと並んで3位、プリメイロ・デ・アゴストは勝ち点0で最下位となっている。

アル・アハリは立ち上がりから攻勢を強め、アンゴラのチームに自分たちのリズムを押し付けようとした。オマル・エル・サイーがペナルティエリア外からのシュートで先制点に迫ったが、プリメイロ・デ・アゴストのGKがセーブし、CKに逃れた。

モハメド・ハニもペナルティエリア内から強烈なシュートでゴールを脅かしたが、クロスバーの上に外れた。その後は両チームがいくつかのチャンスを作り合ったものの、モスタファ・ショベイルの守るゴールに本当の脅威が及ぶことはなかった。

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序盤にはアシュラフ・ダリと相手GKがペナルティエリア内で激しく衝突した。モロッコ人DFの治療のためにメディカルスタッフが入り、その後試合は再開された。

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15分、アル・アハリがついにアンゴラ守備陣をこじ開ける。モハメド・ハニが右サイドから正確なクロスを送ると、マフムード・サラーハが見事な跳躍から力強いヘディングを放ち、ボールはGKの右側からネットに吸い込まれた。ホームチームが先制に成功した。

このゴールはVARによるチェックを経て認められ、アル・アハリはさらに追加点を狙って攻勢を続けた。さらにプリメイロ・デ・アゴストはGKが負傷して続行不能となり、早々にGKの交代を強いられるという追い打ちを受けた。

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優位に立ったアル・アハリは32分に2点目を挙げる。アリ・マフムードがペナルティエリア内にクロスを送ると、アシュラフ・ベンシャルキが高く跳んで力強く頭で合わせ、ネットを揺らした。これでアル・アハリは前半終了を前に余裕のあるリードを手にした。

アンゴラのチームはペナルティエリア外からのシュートで1点差に詰め寄ろうとしたが、ボールはポストの脇を通過した。一方、アル・アハリもその後のチャンスを得点につなげられず、前半はホームチームの2-0リードで終了した。

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ターヘルが途中出場で得点、ジゾはPK失敗

後半開始とともにサミ・コムサンは、先制点を挙げたマフムード・サラーハに代えてターヘル・モハメド・ターヘルを投入し、相手守備陣へのプレッシャーを強め続けようとした。

ターヘルが結果を残すのに要した時間はわずか1分だった。プリメイロ・デ・アゴストの選手にプレッシャーをかけてボールを奪うと、ペナルティエリアの境界付近から強烈なシュートを放ち、46分にネットを揺らしてアル・アハリの3点目を記録した。

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アル・アハリはその後も試合の主導権を握り続け、ターヘル・モハメド・ターヘルが相手GKに倒されてPKを獲得した。

VARでのチェックを経て主審は判定が正しいことを確認し、58分にアハメド・サイード・ジゾがキッカーを務めた。しかしシュートはまずい形で枠を外れ、4点目のチャンスを逃した。

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PK失敗もアル・アハリの優位には影響せず、その後も相手ゴールを脅かし続けた。カウンターからジゾのパスを受けたアシュラフ・ベンシャルキが再び得点に迫ったが、シュートはクロスバーを越えた。

ダリがお膳立て、ターヘルがゴールショーを締めくくる

試合終盤に差しかかると、コムサンは複数の交代を実施した。73分にアシュラフ・ベンシャルキとアリ・マフムードに代えてアクタイ・アブダラとアクラム・タウフィークを投入し、その2分後にはタウフィーク・モハメドに代えてカリム・フアードを送り出した。

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その後はモスタファ・ショベイルが目覚ましい活躍を見せる。アンゴラのチームのクロスからペナルティエリア内で放たれた強烈なヘディングを見事にセーブし、無失点を守って危機を脱した。

アル・アハリもカリム・フアードが決定機を迎え、ペナルティエリア内から強烈なシュートを放ったが、GKに阻まれCKとなった。

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84分、アル・アハリは4点目を挙げて優位を確かなものにする。ジゾの力強いCKにアシュラフ・ダリが頭で合わせ、GKが弾いたこぼれ球をターヘル・モハメド・ターヘルが左足で押し込んだ。

85分にはアハメド・サイード・ジゾが退き、フセイン・エル・シャハトが投入された。その後、アクタイ・アブダラが左サイドからのクロスに合わせたが、ボールはゴールの上に外れ、5点目のチャンスを逃した。

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そして主審が試合終了の笛を吹き、アル・アハリは4-0の完勝を収めた。サミ・コムサンにとって、チームでの船出として理想的なスタートとなった。

アリ・マアルールがスファクシアンを貴重な勝利に導く

グループステージ第1節のもう1試合では、チュニジアのスファクシアンがチュニジア国内で行われた一戦でモザンビークのブラック・ブルズを1-0で下し、大会を白星でスタートさせた。

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スファクシアンの勝利の立役者は、代表選手のアリ・マアルールだ。33分、主審がホームチームにPKを与えると、キャプテンのマアルールがキッカーを務め、これを確実に沈めて試合唯一のゴールを挙げた。

マアルールのゴールで早々にリードを奪ったチュニジアのチームは、そのまま試合終了の笛まで逃げ切った。モハメド・クーキ監督率いるスファクシアンは、ホームとサポーターの後押しを受けて大陸大会での最初の勝ち点3を獲得し、グループステージで好スタートを切った。