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エジプトのアル・アハリは、モロッコ人指揮官フセイン・アムータ監督の去就をめぐる議論に決着をつけた。月曜夜に行われたエジプトリーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れたことを受け、同監督とコーチングスタッフの解任を正式に発表した。クラブ首脳陣は今後チームを率いる新監督の選定に向けて動き出すことになる。

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アル・アハリは火曜日の未明に発表した公式声明で「クラブは、フセイン・アムータ監督とコーチングスタッフに対し、トップチームの指揮を執った期間について感謝の意を表した」と述べた。また、今回の決定は、サッカー部門の統括を任されている副会長のヤシン・マンスール氏と理事のサイード・アブデルハフィズ氏が示した方針を踏まえたものだと説明している。

声明によると、マンスール氏とアブデルハフィズ氏が今後数時間のうちに後任候補を提示するという。

新たな決定の行方：アル・アハリでアムータの後任は誰に？

後任の人選については、司会者の イブラヒム・ファイエク氏がMBCマスルで、アル・アハリ内部ではエジプト人監督の招へいが最有力になっていると伝えた 。同氏によれば、クラブは4人の候補を比較検討しており、サッカー部門の責任者による最終決定を待っている段階だという。

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国内の選択肢はさらに限られている。これまで常にアル・アハリの監督候補として名前が挙がっていたアリ・マーヘル監督が、エジプト代表監督に就任したためだ。このため首脳陣は、他の候補を検討するか、今後のチームにふさわしい人物が見つかれば外国人監督に方針を切り替える必要に迫られている。

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一方、司会者のサイフ・ザーヘル氏はオン・スポーツの番組『マルアブ・オン・スポーツ』で、アル・アハリ理事会の過半数がアムータ監督の解任に賛成したと明かした。ピラミッズ戦の敗戦は、6月中旬の就任以来、今季国内外の大会で戦った14試合（11勝2分け）で同監督にとって初めての黒星だった。

動画：アムータへの陰謀か？ピラミッズ戦の衝撃後、アル・アハリの選手たちに深刻な疑惑

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その後の報道で、オン・スポーツは関係筋の話として、かつてアル・アハリでコーチを務め、現在はアラブ・コントラクターズを率いるサミー・コムサン監督が候補リストの筆頭に立っていると伝えた。現時点で最も有力な名前となっているが、その決定は、現在のチームの要求に見合う実力ある外国人監督が見つからない場合に限られるという。また、成績が改善するまで選手への報酬の支払いを停止する措置も取られている。

ピラミッズ戦で精彩を欠いたアル・アハリは、勝ち点20のまま3位に後退した。一方、相手のピラミッズは勝ち点を27に伸ばして首位に立ち、宿敵ザマレクも月曜日に行われた同節でエル・グーナに2-1で勝利し、勝ち点22で2位に浮上した。

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2017年11月にマフムード・ハティーブ氏が会長に選出されて以降、アル・アハリの監督はパトリス・カルトロン、マルティン・ラサルテ、ルネ・ヴァイラー、ピツォ・モシマネ、リカルド・ソアレス、マルセル・コラー、ジョゼ・リベイロ、イェス・トルップ、そしてフセイン・アムータが務めてきた。暫定監督を除けば、クラブはハティーブ体制で10人目の監督を迎えることになる。

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