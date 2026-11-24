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アル・アハリがアル・シャマルに2点を先行しながら2-3で逆転負けを喫し、サウジアラビアのメディア界で再び批判の声が噴出している。リードを失った経緯を考えれば痛恨の敗戦であり、マリノ・プシッチ監督の去就や、クラブ首脳陣が断固とした決断を下せるのかに疑問符が付いている。

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番組『ロタナ・スポーツ・ウィズ・ワリード』に出演した司会のワリード・アル・ファラージは、ゲストのファイサル・ザイドとこの敗戦の影響について議論した。ザイドはアル・アハリ首脳陣の監督問題への対応を批判し、決断をためらう姿勢そのものがクラブの抱える問題の一部になっているとの見方を示した。

ザイドは監督とクラブ首脳陣の間で繰り返されかねない光景を皮肉り、「この試合に見出しを付けるなら『プシッチがアル・アハリ首脳陣に、俺をクビにしてくれと言っている』だ」と語った。

これに対しアル・ファラージも皮肉交じりに、アル・アハリには決断というものが存在しないと断言した。結果も内容も下降線をたどっているにもかかわらず踏み切れない姿勢を指摘したもので、コーチングスタッフの今後をめぐる疑問をさらに強める形となった。

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アル・ファラージはさらに「アル・イテハドに5失点で負けでもしない限り、彼を解任しないだろう」と続けた。一部のクラブ首脳陣は、本人の言葉を借りれば「天井が頭上に落ちてくるまで」ファンが待ち望む決断に踏み切らないと強調し、状況が無視できない段階に至っても動かない首脳陣がいることが、ファンに対する立場を弱めていると指摘した。アル・アハリは12月11日、ロシャン・サウジリーグ第15節でアル・イテハドと対戦する。

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ザイドは、組織運営の原則は明快だとして「決断がなければ経営陣は弱くなる……今のあなたたちは自分で自分の身を焼いている」と語った。アル・アハリ首脳陣はこうした姿勢を続けることで自らを傷つけており、危機に正面から向き合って自らの選択に責任を負う代わりに、重要な案件を適切なタイミングで決着させられずにいるように見えるとの考えを示した。

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一方のアル・ファラージは、現在のクラブ運営のあり方を批判した。従来のスポーツ組織の姿からかけ離れ、本人の表現によれば「セメント工場のようなもの」になっているという。意思決定の階層が多く手続きが複雑なため、危機が起きてもクラブ内の責任者が必要なスピードで動けないことを指摘したものだ。

話の中でアル・ファラージは、クラブ首脳陣が必ずしも単独で行動する自由を持っているわけではなく、一部の決定にはより上位の組織からの承認や指示が必要だとも指摘した。本人の見解では、それが首脳陣の様子見の状態を説明するものではあるが、現状の責任を免れる理由にはならないという。

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ザイドは再び口を開き、アル・アハリの責任者は名前や立場が誰であれ、問題に対処できる明確な権限を持つのではなく、結局は指示を待つ立場に置かれていると述べた。そのため、その役割は決定に影響を与える力を持たず、何が起きるのかを知るのを待つだけのファンに近いものになっていると強調した。

ザイドは最後に、責任の所在が曖昧で権限が入り組んでいる中、ファンがどこに連絡し、どこに行動を求めればよいのか分からない状況だと指摘し、話を締めくくった。

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