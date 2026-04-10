アル・アハリ対アル・ファイハ戦の騒動について、サウジアラビアサッカー連盟が初めてコメントした。

サウジアラビアサッカー連盟は、ロシェン・リーグのアル・アハリ対アル・ファイハ戦で起きた審判騒動について、初の公式見解を発表した。

水曜日のロシェン・リーグ第29節で、アル・アハリとアル・ファイハは1－1で引き分けた。

この試合では多くの物議を醸す判定があり、アル・アハリは審判を批判する声明を発表し、VAR担当者と交わしたやり取りの聴取を求めた。

これを受け、サウジアラビアサッカー連盟は声明で、関係委員会が調査を開始したと発表し、国内サッカーの保護と公正性の確保を強調した。

関連記事：イヴァン・トニーは嘘つきではない…新動画が暴くアル・アハリ対アル・ファイハ戦の判定

関連記事：動画…アル・ヒラル、アル・ナスル、アル・イッティハドがトニーとガリーノの出場停止を阻止

関連記事：動画…審判専門家が同試合の判定に歴史的処分を予測

関連記事：動画…審判専門家が第4審判騒動でイヴァン・トニーの虚偽を否定

声明では「第29節のアル・ファイハ対アル・アハリ戦と試合後にメディアへ行った発言について言及する」と述べた。

連盟は「関連委員会が規定に基づく手続きを開始したことを確認した。委員会は独立して業務を行い、ガバナンスと透明性を確保するため、手続きの進展は公式発表で行う」と説明した。

また、「本連盟は、競技の公正性とサウジアラビアサッカーの評判を守ることを基本義務とし、法的責任を負う」と強調した。

同氏は「連盟はすべてのクラブを誇りに思い、相互補完と共同責任の枠組みでサウジアラビアサッカーの発展に向け協力する」と述べた。

試合後、アル・アハリのFWイヴァン・トニー（イングランド）は第4審判から「ロシェン・リーグではなくAFCチャンピオンズリーグに集中せよ」と指示されたと明かし、ドイツ人監督マティアス・ヤイスレもこれを裏付けた。

この引き分けで、アル・アハリのロシェン・リーグ優勝は厳しくなった。首位のアル・ナスル（1試合少ない）とは4ポイント差、2位のアル・ヒラルとは2ポイント差だ。