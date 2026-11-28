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アル・アハリとアル・ナスルの一戦をめぐる判定の内部検証で、試合結果を左右した場面について驚きの結論が出た。サウジアラビアサッカー連盟の主審委員会は、3-1でジッダのクラブが勝利したこの試合でアル・アハリに与えられたPKは誤りだったと結論づけたのだ。

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『アル・リヤディーヤ』紙が関係筋の話として伝えたところによると、スイス人のマヌエル・ナバーロ氏が委員長を務める審判委員会は、判定事例の検証会の場でロシュン・サウジリーグの審判団に対し、67分にアル・アハリに与えたPKの判定は正しくなかったと伝えたという。

問題の場面は、ペナルティエリア内でアル・ナスルのFWアブドゥラー・アル・ハムダンとアル・アハリのDFメリフ・デミラルが接触したもの。アルゼンチン人のVARサロメ・ディ・イオリオが介入し、同胞である主審ファクンド・テージョにモニターでの確認を求め、テージョ主審がPKを宣告した。

このPKをイングランド人のアイヴァン・トニーが決め、アル・アハリが2-1と勝ち越した。チームはその後も優位を保ち、3-1で試合を制したが、審判委員会による事後評価は主審の判定とは異なる結論となった。

デミラルの取り消されたゴールについての委員会の見解

一方で審判委員会は、30分にトルコ人DFメリフ・デミラルがアル・アハリのために決めたゴールを取り消した判定については支持し、この場面での主審の判断は正しかったとしている。

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関係筋によれば、委員会は内部評価の一環として両場面を審判団に提示し、2つの判定について投票を実施した。その結果、多数派はいずれの場面でも主審の判定を支持したが、委員会の最終評価ではアル・アハリのPKは誤りと判断されたという。

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今回の検証により、この一戦の判定をめぐる議論が再燃することになりそうだ。とりわけ問題のPKは重要な時間帯に与えられ、最終的に2点差で決着した試合でアル・アハリの勝ち越しにつながったからだ。

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白熱の一戦で2本のPK

第9節から延期されて行われた両チームの対戦では、2本のPKが与えられた。1本目はアル・ナスルに与えられたが、ポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウドが失敗。2本目はアル・アハリに与えられ、アイヴァン・トニーが確実に決めた。試合は3-1でジッダのクラブが勝利している。

こうして委員会の評価を受け、この試合の判定が再び注目を集めることになった。最終スコアこそ変わらないものの、トニーがアル・アハリの2点目を決めたPKに改めてスポットライトが当てられている。