『アル・リヤディーヤ』紙が関係筋の話として伝えたところによると、スイス人のマヌエル・ナバーロ氏が委員長を務める審判委員会は、判定事例の検証会の場でロシュン・サウジリーグの審判団に対し、67分にアル・アハリに与えたPKの判定は正しくなかったと伝えたという。
問題の場面は、ペナルティエリア内でアル・ナスルのFWアブドゥラー・アル・ハムダンとアル・アハリのDFメリフ・デミラルが接触したもの。アルゼンチン人のVARサロメ・ディ・イオリオが介入し、同胞である主審ファクンド・テージョにモニターでの確認を求め、テージョ主審がPKを宣告した。
このPKをイングランド人のアイヴァン・トニーが決め、アル・アハリが2-1と勝ち越した。チームはその後も優位を保ち、3-1で試合を制したが、審判委員会による事後評価は主審の判定とは異なる結論となった。
デミラルの取り消されたゴールについての委員会の見解
一方で審判委員会は、30分にトルコ人DFメリフ・デミラルがアル・アハリのために決めたゴールを取り消した判定については支持し、この場面での主審の判断は正しかったとしている。
関係筋によれば、委員会は内部評価の一環として両場面を審判団に提示し、2つの判定について投票を実施した。その結果、多数派はいずれの場面でも主審の判定を支持したが、委員会の最終評価ではアル・アハリのPKは誤りと判断されたという。
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今回の検証により、この一戦の判定をめぐる議論が再燃することになりそうだ。とりわけ問題のPKは重要な時間帯に与えられ、最終的に2点差で決着した試合でアル・アハリの勝ち越しにつながったからだ。
白熱の一戦で2本のPK
第9節から延期されて行われた両チームの対戦では、2本のPKが与えられた。1本目はアル・ナスルに与えられたが、ポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウドが失敗。2本目はアル・アハリに与えられ、アイヴァン・トニーが確実に決めた。試合は3-1でジッダのクラブが勝利している。
こうして委員会の評価を受け、この試合の判定が再び注目を集めることになった。最終スコアこそ変わらないものの、トニーがアル・アハリの2点目を決めたPKに改めてスポットライトが当てられている。