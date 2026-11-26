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メディアパーソナリティのワリード・アル・ファラージが、サウジアラビアのアル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・プシッチの去就問題に切り込んだ。チームは戦術面での危機に陥っており、退任を求める声が高まっている。一方で、契約に盛り込まれた高額な違約金条項という財政的な障壁があり、解任の決断はクラブの財政に大きな負担を強いることになる。

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メディアパーソナリティのワリード・アル・ファラージが、サウジアラビアのアル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・プシッチの去就問題に切り込んだ。チームは戦術面での危機に陥っており、退任を求める声が高まっている。一方で、契約に盛り込まれた高額な違約金条項という財政的な障壁があり、解任の決断はクラブの財政に大きな負担を強いることになる。

アル・ファラージは番組『ロタナ・スポーツ・ウィズ・ワリード』の中で、高額な違約金条項を含む契約を結んでいる監督について、補償金を全額支払うことなく手放すためにクラブ首脳陣が取り得る手段をめぐり、ゲストと白熱した議論を展開した。そして「高額な違約金条項を持つ監督を自ら去るよう仕向けるには、どうすればいいのか？」と問いかけた。

考えられるシナリオ

これに対し、スポーツ評論家のタウフィーク・トゥンシは、こうした状況でクラブ首脳陣が取り得る対応について見解を示した。トゥンシによれば、道は二つ考えられるという。一つ目は、スポーツディレクターが監督の仕事の細部や戦術的な判断への介入を強めることで、監督に間接的な圧力をかける方法だ。

トゥンシは、監督の選手起用や仕事の細部について繰り返し議論を持ちかけ続ければ、監督は居心地の悪さを感じ、クラブが解任して契約解除に伴う財政負担を背負うまでもなく、自ら退任を決断する可能性もあると指摘した。

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二つ目のシナリオは、監督と直接交渉して円満な金銭的和解を目指すものである。双方が納得できる金額と引き換えに契約関係を終了することで合意し、クラブは違約金の全額支払いを回避できるという。

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アル・アハリ首脳陣への批判

一方、スポーツ評論家のナーセル・アル・フワイディは、アル・アハリ内部でのこの問題への対応に厳しい姿勢を示し、クラブ幹部を批判した。さらに、クラブ内の現状を「恥ずべきもの」と表現した。

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アル・フワイディは、現監督は戦術的な価値と経験の面で「リーグで最高の存在」だと強調した。そのうえで、チームが現在の状況に陥り、緊張の高まりと成績の低迷を招いている責任はアル・アハリ首脳陣にあると断じた。首脳陣は本来、コーチングスタッフに安定と適切な環境を提供すべきだったというのが彼の主張である。

また、アル・アハリとそのサポーターはより手厚いクラブからの支援を受けるに値すると訴えた。今季の状況をさらに複雑にする内輪の争いに陥るのではなく、チームが抱える問題の解決に取り組むべきだと強調した。

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この議論はSNS上でアル・アハリのサポーターの間に大きな反響を呼んだ。アル・フワイディの批判に賛同し、監督に安定と支援を与えるべきだとする声がある一方、手遅れになる前にチームが本来の姿を取り戻せるよう、戦術面と運営面の危機に早急な解決策を見いだす必要があるとの意見もあり、見解は二分している。