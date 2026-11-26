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メディアパーソナリティのワリード・アル・ファラジが、サウジアラビアのアル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・ボシッチの去就問題を取り上げた。チームは戦術面で苦境に陥り、退任を求める声も高まっている。ただし、契約に盛り込まれた高額な違約金条項という財政上の障壁があり、解任はクラブの財政にとって大きな負担となる。

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アル・ファラジは番組『ロタナ・スポーツ・ウィズ・ワリード』の中で、高額な違約金条項を含む契約を結んでいる監督を、補償金の全額を支払うことなく手放すためにクラブ首脳陣が取り得る手段について、ゲストと白熱した議論を展開した。アル・ファラジは「高額な違約金条項を持つ監督を自ら去るように仕向ける方法とは何か？」と問いかけた。

想定されるシナリオ

これに対し、スポーツ評論家のタウフィーク・トゥンシは、こうした状況にクラブ首脳陣がどう対処し得るかについて見解を示した。トゥンシによれば、方向性は2つ考えられるという。1つ目は、スポーツディレクターが監督の仕事の細部や戦術的な判断への介入を強めることで、間接的な圧力をかけるというものだ。

トゥンシは、監督の選手起用や仕事の細部について繰り返し議論を続ければ、監督は居心地の悪さを感じ、場合によっては自ら退任を決断する可能性があると指摘した。そうなれば、クラブは解任に伴う契約解除の財政負担を背負わずに済むというわけだ。

2つ目のシナリオは、監督と直接交渉して友好的な金銭的和解を目指すものだ。双方が納得できる金額と引き換えに契約関係を終了させることで合意すれば、クラブは違約金の全額を支払わずに済む。

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アル・アハリ首脳陣への批判

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一方、スポーツ評論家のナセル・アル・フワイディは、アル・アハリ内部でのこの問題の扱い方に厳しい姿勢を示した。アル・フワイディはクラブ幹部を批判し、現在のクラブ内の状況を「恥ずべきもの」と表現した。

アル・フワイディは、現指揮官は戦術的な価値と経験の面で「リーグ随一の大物」だと強調した。そのうえで、チームが現在の状況に陥り、緊張と成績低下を招いている責任はアル・アハリ首脳陣にあると断じた。首脳陣は本来、コーチングスタッフに安定と適切な環境を提供すべきだったというのがアル・フワイディの主張だ。

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さらに、アル・アハリとそのサポーターはより手厚いクラブ首脳陣のサポートを受けるに値すると訴えた。今シーズンの状況を一層複雑にする内輪の争いに陥るのではなく、チームが直面する問題の解決に取り組むべきだと強調した。

この議論はSNS上でアル・アハリのサポーターの間に大きな反響を呼んだ。アル・フワイディの批判を支持し、監督に安定とサポートを与えるべきだと求める声がある一方で、手遅れになる前にチームが調子を取り戻せるよう、戦術面と運営面の危機を早急に解決する必要があるとの意見もあり、賛否が分かれている。