アル・アハリの魔法がダムク監督の怒りを爆発させた…一体何が起きたのか？

ダムクのブラジル人監督ファビオ・カリーリは、土曜日の夕方に行われたプロリーグ「ロシェン・リーグ」第27節で、アル・アハリに0-3という衝撃的な敗北を喫した後、強い怒りを露わにした。彼は、試合開始から6分間で2点を失った原因について、本来ならチームが継続的に練習しているはずのミスによるものだと強調した。

これにより、「南の騎士」ことダムクの勝ち点は22でロシェン・リーグの順位表15位に留まった一方、アル・アハリは勝ち点65で暫定2位となった。

カリーリ監督は記者会見での発言で、チームがわずか2分間で2失点を喫したことに言及し、アル・アハリのような強豪チームを相手にこれは衝撃的な出来事であり、試合開始直後から試合の流れに影響を与えたと述べた。

さらにカリレ監督は、チームが許した失点は、試合前の練習で重点的に指摘されていた点と一致していたと付け加え、今後の試合に向けて守備戦術の見直しや、選手たちの個人およびチームとしてのパフォーマンスの検証が必要であることを示唆した。

監督は最後に、リーグ戦でまだ7試合という重要な試合が残っていることを強調し、すべての試合で可能な限り最高の結果を出すために全力を尽くすと述べた。また、シーズン終了までにミスを修正し、バランスを取り戻すためには、集中力と懸命な努力が不可欠であると強調した。