バルセロナは水曜日、アル・アハリ（エジプト）のFWハムザ・アブド・アル＝カリーム（18歳）の買い取りオプションを発動したと発表した。これにより、彼はレンタルから完全移籍へ移行する。

昨年1月に開始された期限付き移籍は、予定より早く終了。ハムザはトップチームでの出場機会はなく、ポール・プラナス監督率いるジュベニルAでシーズンを過ごした。

彼はコパ・デル・レイで重要な得点を挙げるなど活躍し、コーチ陣はスポーツ部門責任者ディコに好報告を提出した。

バルセロナは金銭詳細を公表しなかったが、アル・アハリが公式にオプション行使を確認した。

バルセロナがアル・アハリに支払った金額は？

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、基本額は150万ユーロで、将来的なパフォーマンスや出場数に応じて変動する追加金が付く。この条件は1月時点から合意されており、バルセロナ幹部は「低リスクな投資」と評価していた。

デコ体制下のバルセロナは、低価格で若手を獲得し、ラ・マシアで育成後にトップ昇格か売却かを決める方針を貫いている。 このモデルは2023年夏にクロアチアのコストーシャから150万ユーロで獲得し、1年後にフランスのレンヌへ1030万ユーロで売却したセネガル代表ミカ・ファイの場合と同じだ。

ハムザは数日以内にバルセロナを離れ、ワールドカップに出場するエジプト代表合宿に参加する。エジプト代表では9番を着用することが決まり、若くして大きな期待が寄せられている。

これにより、アル・アハリとバルセロナ初の直接移籍が成立。ハムザ・アブド・カリームは、バルセロナと完全移籍契約を結んだ初のエジプト人選手となった。