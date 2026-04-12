アル・アハリに衝撃：VAR導入に関する公聴会が中止…アブド・アル・ハフィズが反発

アル・アハリ代表団は、団長のサイード・アブドゥルハフィーズ理事を含む一行が、エジプトサッカー連盟本部を退出した。これは、同クラブの要請で予定されていたセラミカ・クレオパトラ戦の審判会話記録聴聞会が中止されたためだ。

試合中の審判会話録音を確認する予定だった聴聞会は、「法的権限を持つ関係者が不在」との理由で中止された。

代表団は広報部長や音響・元審判専門家を伴ったが、聴取会は開催できないと通告された。

アル・アハリは以前、エジプトサッカー連盟のムスタファ・アザム事務局長宛てに書簡を送付。同書簡では、セラミカ・クレオパトラ戦の審判間会話聴取会に出席する人物をクラブが指名する権利を主張していた。

これに対し連盟事務局長は以前、「VAR審議に出席できるのは、当該試合でテクニカルエリアへの立ち入りが許可された技術・運営スタッフ2名のみ」とアル・アハリに書面で通知していた。

アル・アハリは権利を取り戻す方法を知っている

協会を後にしたアブドゥルハフィーズ氏は、自身の出席を認めなかった決定を批判し、今回の対応への不満を強調した。

記者団には「アル・アハリは権利の取り戻し方を理解しており、代表を選ぶ権利がある」と語った。

さらに「委任状での出席禁止は違法だ。禁止する規定はない。試合前に技術・管理スタッフが解任されても、理事会が出席するのは当然だ」と続けた。

アル・アハリはリーグ決勝ステージ第1節でセラミカ・クレオパトラと1－1で引き分けた。試合終了間際にはVARによりPKが取り消されている。

クラブは公式声明で、審判委員会オスカー・ロイス委員長の「手数料を払えば会話録音を確認できる」という発言を根拠に、主審とVARの会話録音の聴取と公開を求めた。

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