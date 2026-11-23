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アル・アハリ・サウジのレジェンド、フセイン・アブドゥルガニが、オランダ人指揮官マリノ・プシッチとの契約問題に痛烈な批判を浴びせた。成績と内容の低迷を受けてクラブのサポーターの怒りが広がるなか、同氏は契約を成立させた責任者の追及を要求した。特に問題視したのは、監督の契約に付された金銭的条件であり、それが解任の決断を極めて高くつくものにしているという。

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アル・アハリは、AFCチャンピオンズリーグ・エリート第5節でカタールのアル・シャマルに3-2で敗れ、厳しい批判にさらされている。2点のリードを守れず、後半に3失点を喫して勝ち点を逃したこの一戦は、ここ最近でサポーターの怒りを最も買った結果の一つとなった。

危機はアル・シャマル戦の敗戦だけにとどまらない。チームのパフォーマンスが安定せず、手元の戦力を生かし切れていないとして、プシッチへの批判は強まっている。同時に、プシッチ体制に終止符を打ち、アル・アハリを再びタイトル争いに導ける新監督を探すべきだというサポーターの声も高まっている。

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フセイン・アブドゥルガニは番組『ナディナ』に出演し、プシッチとの契約を決めた人物は責任を問われるべきだと語った。問題はサポーターを納得させられなかった監督を選んだことだけでなく、クラブを苦しい立場に追い込む契約条件を承認したことにまで及ぶと指摘した。

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アル・アハリのレジェンドはさらに「プシッチと契約した人物をここに連れてくるべきだ。その人物はプシッチとの契約を許可し、厳しい違約金条項を設けた。これは腐敗だ」と続けた。

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アブドゥルガニの発言は、アル・アハリの補強担当責任者に対する直接的な批判である。監督と契約し、後から解消するのが難しい違約金条項を設けた決定については、合意内容を精査する必要があるというのが同氏の見方だ。成績や内容に不満があっても、クラブがこの監督との継続を余儀なくされる可能性があるためだ。

この発言は、クラブ内部の意思決定の仕組みや、契約締結前に財務面と競技面がどこまで検討されていたのかについても疑問を投げかけている。監督の契約は年俸だけの問題ではなく、うまくいかずに指導陣の交代が必要になった場合、大きな負担となりかねない条項も含まれているからだ。

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財政面の障壁は、プシッチの去就をめぐる最大の焦点の一つであり続けている。解任の決断は、アル・アハリが一方的に契約を解除した場合に負担しかねないコストと結びついており、退任を求めるサポーターの圧力が強まるなかで、状況をさらに複雑にしている。

批判はアル・シャマル戦の敗戦後に大きく高まっていた。アル・アハリは2点を先行しながらリードを保てず、相手に3ゴールを許して、ほぼ手中に収めていた試合を落とした。この結果、繰り返されるミスを指導陣が修正できるのかという疑念も深まっている。

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アブドゥルガニの発言は、アル・アハリのロッカールーム内に問題があるとの声が強まっている時期とも重なる。アル・イテハドの元スター、モハメド・ヌールは、一部の選手がプシッチの続投を望んでいないと語り、アル・ナスルとの一戦で戦い抜いて勝利をつかんだのは選手たちだと強調したうえで、彼らはこの監督を望んでいないと明言していた。

戦術面への批判と、監督と選手の関係をめぐる話題が交錯するなか、首脳陣はプシッチの問題への対応を迫られている。軌道修正のための新たな機会を与えるのか、それとも交代を決断するのか。いずれにせよ、フセイン・アブドゥルガニの怒りを買い、契約を成立させた責任者の追及を求めさせた金銭面の合意の影響を引き受けなければならない。