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アル・アハリは、注目のクラシコで伝統のライバルであるアル・ナスルと対戦する際、チームを代表する主力2人を起用できない見通しだ。

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アル・アハリは今週金曜日、ジッダのアリンマ・スタジアムにライバルのアル・ナスルを迎える 。この一戦は、ロシュン・サウジリーグ第9節の延期分として行われる。

試合まで約72時間となった段階で、サウジアラビア紙「アッシャルク・アルアウサト」は、アル・アハリの主力であるウイングのサレハ・アブ・アル・シャマトと、アルメニア人MFエドゥアルド・スペルツィアンがクラシコを欠場することを伝えた。

同紙によると、両選手はここ最近負った負傷からのリハビリプログラムを終えておらず、アル・ナスル戦に向けたコンディションも整っていないという。

スペルツィアンは11月2日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第4節、カタールのアル・サッドとのスコアレスドローの試合中に内転筋の断裂を負った。

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この負傷により、スペルツィアンは現在の代表ウィークで行われるUEFAネーションズリーグのキプロス戦とラトビア戦でアルメニア代表に参加できず、アル・アハリのメディカルスタッフと連携する代表チームのメディカルスタッフの管理下で、集中的な治療とリハビリに取り組んだ。

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両スタッフは、再発のリスクなく安全に実戦復帰できるよう、スペルツィアンのリハビリを最適な形で進めてきたが、アル・ナスルとのクラシコまでに間に合わせることはできなかった。

スペルツィアンは、ゲームメイクの能力やライン間での動き、攻撃の組み立てへの貢献によって、アル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・プシッチの構想において重要な選択肢の一つとなっている。

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スペルツィアンは今シーズン開幕からアル・アハリで17試合に出場し、3ゴール7アシストを記録している。

一方、サレハ・アブ・アル・シャマトは、10月12日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第2節、UAEのアル・ワスルに3-1で勝利した試合で肩を負傷した。

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この負傷により、若きウイングはロシュン・サウジリーグのアル・ファイハ戦、アル・ハリージ戦、アル・シャバブ戦、さらにAFCチャンピオンズリーグエリートのカタール勢であるアル・ガラファ戦とアル・サッド戦を欠場した。

また、アブ・アル・シャマトはアル・ナスルとのクラシコに間に合わせることを目指してリハビリプログラムに取り組んでいたため、今回の代表ウィークでサウジアラビア代表に合流することもできなかったが、結局クラシコへの復帰もかなわなかった。

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なお、サレハ・アブ・アル・シャマトは今シーズン開幕からアル・アハリで12試合に出場し、1ゴール1アシストを記録している。

スペルツィアンとアブ・アル・シャマトの同時離脱は、アル・ナスルとのクラシコを前にしたアル・アハリにとって大きな痛手だ。とりわけこの一戦は、今シーズンのロシュン・サウジリーグ優勝争いに返り咲くうえで決定的な意味を持つ。

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アル・アハリは7勝4敗の勝ち点21でサウジリーグの6位につけており、首位に立つアル・ヒラルとは勝ち点9もの差がある。

一方、アル・ナスルは勝ち点28で3位につけており、アル・ヒラルとの差は勝ち点2。2位のアル・カーディシーヤとは得失点差のみで順位を分けている。