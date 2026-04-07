アル・アハリにサプライズ…アブ・シャマートとイバニェスのアル・ファイハ戦への出場可否が明らかに

報道によると、サウジアラビア・ロシェンリーグでアル・ファイハと対戦するため、アル・マジュマア・スポーツシティへ向かうアル・アハリ・ジェッダのメンバーが明らかになった。

アル・アハリは明日水曜日、ロシェンリーグ第29節の前倒し試合として、アル・マジュマア・スポーツシティ・スタジアムでアル・ファイハと対戦する。

サウジアラビアのジャーナリスト、ワリード・サイード氏は自身の「X」公式アカウントを通じて、アル・アハリ・ジェッダのドイツ人監督マティアス・ヤイスレ氏が、ブラジル人DFロジェール・イバニェスを試合メンバーから外すことを決定したと伝えた。

このブラジル人DFは、先週土曜日にアル・インマース・スタジアムで行われたロシェン・リーグ第27節のダムク戦（3-0で勝利）中に負傷し、52分にピッチを退き、代わってモハメド・スレイマン・バクルが投入された。

イバニェスは怪我から回復したものの、ヤイスレ監督は、来週月曜日にジェッダのアル・インマ・スタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグ・エリート部門のラウンド16、カタールのアル・ドゥハイル戦に向けて万全の態勢を整えるため、彼を休養させることを決断した。

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一方、ドイツ人監督は、サウジアラビア人ウイングのサレフ・アブ・シャマットをメンバーに復帰させることを決定した。彼は、去る3月18日の「ハーリム・アル・ハリム・アル・シャリーフ杯」準決勝でのアル・ヒラル戦以来、手術のためチームを離れていた。

最大のサプライズは、若きブラジル人FWリカルド・マティアスがメンバーに加わったことだ。これにより外国人選手枠の8名がいっそう充実することになった。これは、ブラジル人DFロジェ・イバニェス、トルコ人DFメリフ・デミラル、そしてフランス人MFヴァランタン・アタンガナが欠場しているためである。

アル・アハリはロシェン・リーグで65ポイントを獲得し、首位アル・ナスルに5ポイント差、2位のアル・ヒラルには得失点差で次ぐ3位につけている。