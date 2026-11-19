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トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領の息子で、世界エスノスポーツ連盟会長を務めるネジメッディン・ビラル・エルドアン氏が、宿敵アル・アハリとのクラシコを控えたサウジアラビアのアル・ナスルを訪問した。

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アル・ナスルは明日金曜日、ジッダのアリンマ・スタジアムで敵地でアル・アハリと対戦する 。ロシュン・リーグ第9節の延期分となる一戦だ。

試合のおよそ24時間前、アル・ナスルは公式「X」アカウントで、ネジメッディン・ビラル・エルドアン氏が首都リヤドにあるクラブ本部を訪れた際の写真を公開した。

写真には、トルコ大統領の息子がチームのキャプテンを務めるポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウド、さらにセネガル人スターのサディオ・マネと記念撮影に臨む姿が収められている。

ネジメッディン・ビラル・エルドアン氏は今日木曜日、現在サウジアラビアで開催されている世界エスノスポーツ・フェスティバルの開幕式典に出席するため、首都リヤドを訪れていた。

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世界エスノスポーツ・フェスティバルは、首都リヤドのキング・サルマン・ビン・アブドゥルアジズ通り沿いにあるニュー・ムラッバ地区で開催されており、18カ国が参加して38の異なる競技で争う。同フェスティバルがトルコ国外で開催されるのは今回が初めてとなる。

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今回の訪問は、アル・ナスルの一行がアル・アハリ戦に向けてジッダへ出発する直前に行われた。このクラシコは両チームにとって極めて重要な意味を持つ一戦だ。

アル・ナスルはサウジ・リーグの順位表で勝ち点28の3位につけており、首位アル・ヒラルとは2ポイント差、2位アル・カーディシーヤとは得失点差のみで後れを取っている。

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一方、アル・アハリは7勝4敗の勝ち点21で6位に位置しており、首位に君臨するアル・ヒラルとは9ポイントもの差がある。

ロシュン・リーグ以外では、アル・アハリはAFCチャンピオンズリーグ・エリートの西地区で2勝2分けの勝ち点8を挙げて6位につけており、ここまで無敗を維持している。

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対するアル・ナスルは、同大会の西地区で2勝1敗の勝ち点6で7位。UAEのアル・ワスルとの延期分の試合を1つ残している。

キングスカップでは、アル・アハリがアル・アンワールに2-1で勝利してラウンド32を突破。ラウンド16では、来年1月11日の月曜日に、メディナのプリンス・モハメド・ビン・アブドゥルアジズ・スタジアムでアル・ウラと対戦する予定だ。

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アル・ナスルもリヤド・ダービーでアル・ディルイーヤを4-1で下してラウンド16進出を決めており、同じく来年1月11日の月曜日に、首都リヤドのアル・アウワル・パークでアル・ホルードと対戦する。

さらに両チームは、クウェートで開催されるサウジ・スーパーカップにも臨む。アル・アハリは12月19日にアル・カーディシーヤと対戦し、その翌日にアル・ナスルとアル・ホルードの一戦が行われる。両チームが勝ち上がった場合、同月23日の決勝で激突することになる。