アルメレ・シティFC、退任するジェロエン・ライスダイク監督の後任を発表

アヌーシュ・ダストギル（36）がアルメレ・シティFCの新監督に就任した。クラブは公式チャンネルで発表した。彼は2年契約で、ジェロエン・ライスダイクの後任となる。

ダストギルは以前、アルメレで「ヨング・アルメレ・シティ」監督やトップチームアシスタントコーチを務め、2度暫定監督も経験した。

1年前、彼はアルメレを離れオランダU-18代表監督となり、国際6試合で4勝2分け1敗の成績を残した。

今季5位に入ったクラブに復帰し、彼は「アルメレ・シティFCは、私がプロコーチとして歩み始めた場所。ここで人間としても指導者としても成長できた」とクラブ公式サイトで語った。

「3年半で優勝、昇格、残留、降格とあらゆる経験をしました。若く野心的な監督として、このクラブの成長に私らしい形で貢献したい」

スカウティング＆スタッフ部長のフォエケ・ブーイも、ダストギルの復帰を歓迎している。 「アヌーシュはクラブの文化を理解しており、指導者としても成長を遂げました。彼がチームをさらに強化してくれると確信しています」

3月末、ライスダイク監督が今シーズン限りで1年半のアルメレ指揮を退任することが発表された。彼はチームを「ケウケン・カンピオン・プレーオフ」へ導いたが、準決勝でウィレムIIに敗れたため、来シーズンも「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」で戦うことになった。