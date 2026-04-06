アルメレ・シティ、リーグ優勝争いにおいて86分に痛手を受ける

アルメレ・シティは、第4ステージ優勝争いにおいて苦戦を強いられた。イェロエン・ライスダイク監督率いるチームは、ホームでFCデン・ボスに1-2で敗れた。

アルメレはスタートから勢いよく飛び出し、エマニュエル・ポクがすぐに決定的なチャンスを作ったものの、12分後に先制したのはアウェイチームだった。





ケビン・モンツィアロの素晴らしいアシストから、イリアス・ブマサウディが見事なボレーシュートを決め、0-1とした。

前半終了間際、アルメレには同点となる絶好のチャンスが訪れた。オリヴィエ・デ・ナイスが空いたゴールにボールを流し込める場面だったが、誰もが驚くことにバーを叩いてしまった。

ハーフタイム直後、ホームチームはついに同点に追いついた。デン・ボッシュのディフェンダー、シェディ・バルグランが不運にも滑って転倒し、ミラン・デ・ハーンがこれを決め、1-1となった。

アルメレが攻勢を強め、ペピン・ファン・デ・メルベルが何度もセーブを迫られる中、デン・ボスは試合の流れに反して終了5分前に勝ち越し点を挙げた。

コーナーキックからの混戦の中でジェフリー・フォルテスが足元に転がってきたボールを押し込み、デン・ボッシュが勝ち点3をブラバントへ持ち帰った。

この敗戦により、アルメレは第4期の首位が確定しなくなった。ADOデン・ハーグは月曜の夜に優勝を決め、同期でアルメレを逆転する可能性がある。RKCワールウェイク、ヴィテッセ、デン・ボス、ウィレムIIも、フレヴォラントのチームと勝ち点で並べる可能性がある。



