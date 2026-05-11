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アルメレ・シティ対ウィレムIIの放送：テレビ局とオンラインライブストリーム

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以下に、アルメレ・シティ対ウィレムII戦をライブ視聴できるテレビ局とストリーミングサービスをまとめました。

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チームニュース＆メンバー

アルメレ・シティは、負傷者、出場停止、予想スタメンの発表はありません。詳細はキックオフが近づいてから判明する見込みです。

ウィレムIIも同様です。詳細が発表され次第、更新します。

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

最近の調子

アルメレ・シティは直近5試合で3勝1分1敗。直近はナ・コンペティシオンのデ・フラフシャップ戦で2-2の引き分け。その前は同じ相手に3-1で勝利し、FCデン・ボッシュには3-0と2-3で2度勝った。 5試合の合計は11得点7失点。

ウィレムIIは直近5試合で3勝2分けと無敗。直近はナ・コンペティシオンのRKCと1-1で引き分けたが、その前は0-1で勝利した。この5試合で7得点5失点。

過去の対戦成績

両チームの直近対戦は2026年4月12日。ウィレムIIがホームでアルメレ・シティを2-1で下した。直近5試合ではウィレムIIが3勝、アルメレ・シティが1勝、引き分け1。合計得点はウィレムIIが6、アルメレ・シティが4。