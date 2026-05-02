アルメレ・シティFCは土曜のホーム戦で3-0勝ち、キーケン・カンピオン・プレーオフ2回戦進出を決めた。ジェロエン・ライスダイク監督率いるチームは、週初めのFCデン・ボッシュ戦でも2-3で勝利していた。この結果、デン・ボッシュの今シーズンは終了した。

水曜日の第1戦では、今夏退団するウルリッヒ・ランドフレウト監督率いるデン・ボスが前半2-0とリードした。しかし後半、アルメレが3得点を挙げて2-3で逆転勝利した。

土曜のヤンマー・スタジアムでは前半序盤に動きが少なかった。デン・ボスはケヴィン・モンツィアロとジャック・デ・フリースがチャンスを作ったが、直前にアルメレが先制した。

ペピン・ファン・デ・メルベルはフェルディ・ドルイフとエマニュエル・ポクの攻勢をしのいだが、マーリー・ドースのシュートは止められず1－0となった。

後半もデン・ボッシュは攻勢を続けたが、デ・フリースが作り出した2度の好機はニコ・タカハシとジェームズ・ローレンスが阻止した。

終盤にはドルイフとライクホフの追加点で3－0とし、完勝した。

2回戦では、アルメレが4位で終えたデ・グラフシャップと対戦する。第1戦は水曜、第2戦は土曜に開催される。

デン・ボッシュのMFダニー・フェルベーク（35）はベンチに留まったが、プロ通算400試合以上のキャリアに幕を閉じた。