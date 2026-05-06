アルメレ・シティは「ケウケン・カンピオン・プレーオフ」準決勝進出へ前進した。第1戦はポクの2得点とドースのゴールでデ・フラフシャップに3-1勝利。土曜20時、ドゥーティンヘムで第2戦が行われる。

ホームのアルメレは序盤から攻勢を強め、ジェイミー・ジェイコブスが右クロスを頭で合わせられず、ポクも決定機を枠上に外した。

前半はスコアレスながら、デ・フラフシャップは要のルーヴェン・ニーマイヤーが負傷交代し、フェッデ・デ・ヨングと代えた。

その5分後、ジェイコブスのパスをポクが冷静に決めて1-0。直後、ジェイコブスのヘディングはクロスバーをわずかに越えた。

前半アディショナルタイム、デ・フラフシャップはトーマス・コックのヘッドをデ・ヨングがファーへ合わせ1－1とした。

後半もデ・フラーフシャップが優位に立つが、60分を過ぎるとアルメレが再びリード。ヤコブスの右クロスをドースが左足でねじ込み2-1。

78分には、バイエル・レバークーゼンのFWエルネスト（22）の弟であるポク（20）がマークをかわし、上隅に叩き込んで3-1。

スコアは3-1のまま試合終了。デ・フラフシャップは土曜の試合でこの点差を挽回する難しい課題に直面する。この2試合制の勝者は準決勝でRKCワールウェイクかウィレムIIと対戦する。ティルブルフのチームはワールウェイクでの第1戦を0-1で制した。