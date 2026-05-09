アルメレ・シティはデ・フラフシャップに勝利し、プレーオフ準決勝でウィレムIIと対戦する。

アルメレ・シティFCはデ・グラフシャップを破り、プレーオフ準決勝進出を決めた。第1戦を3-1で勝ったため、土曜の第2戦は2-2の引き分けで突破。次戦はウィレムIIと対戦する。

前半30分、アルメレはハムザ・エル・ダハリのクロスからフェルディ・ドルイフがヘディングで先制。0-1とした。

この失点で、マリヌス・ダイクホイゼン監督率いるデ・フラフシャップの状況はさらに厳しくなった。サイドバックが高い位置を取ったことで前半終了間際にはチャンスが生まれたが、レヴィ・ショッペマのクロスをチャイド・エル・アラチがヘディングで合わせたボールは枠を外れた。

後半開始早々、デ・フラーフシャップがフェッデ・デ・ヨングのコーナーキックからローワン・ベッセリンクのヘディングで同点とした。

直後、ベッセリンクの至近距離シュートはわずかにクロスバーを越えた。しかし、ドゥーティンヘムの圧力は長く続かず、アルメレが再びペースを握った。

デ・グラフシャップの守備ミスを突いたマーリー・ドースがボールを奪い、ミラン・デ・ハーンがテウン・ハイセルハートをかわして1-2と逆転。終盤にはベッセリンクがバス・ホイスマンへの危険なタックルで一発退場。

90分にはキアノ・クイントがCKからヘディングで2-2とし、試合は延長へ。しかしアルメレはウィレムIIとの準決勝へ進んだ。