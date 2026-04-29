アルメレ・シティはデン・ボス戦で逆転勝ちし、エールディヴィジ昇格へ一歩前進した。

アルメレ・シティは水曜日のケウケン・カンピオン・プレーオフで、前半0－2から逆転しFCデン・ボスに3－2で勝利した。土曜日に第2戦が行われ、勝者は準々決勝でデ・フラフシャップと対戦する。

開始15分、デン・ボッシュは右WBデ・グルートの深いクロスをモンツィアロが受け、ライスを押し倒して突破。グラッハへパスし、先制した（1-0）。

フェルディ・ドルイフの好パスからアルメレがすぐさま同点機を迎えたが、マーリー・ドースのシュートはポストを外れた。

前半は両チームともチャンスを作り続けた。デン・ボッシュのテウン・ファン・グルンスフェンはフリーヘディングを枠外へ。アルメレMFジェイミー・ジェイコブスのシュートもサイドネットに弾かれた。

ハーフタイム間近には、DFファン・デ・ブラークがボールを保持しすぎた隙を突かれ、モンツィアロにボールを奪われ2点目を許した。

後半、アルメレは立て直してチャンスを作り、ついに1点を返した。ドルイフのヘディングをGKファン・デ・メルベルが弾き、ジェイコブスが押し込んだ：2-1。

フレヴォラントは後半優位に立ち、65分、ドースのフリーキックをドルイフがヘディングで決めて2-2とした。

デン・ボッシュはその後も苦戦しながらも徐々に試合を掌握した。しかし終盤にはアルメレが再びチャンスを創出。ドルイフの至近距離シュートをGKヴァン・デ・メルベルが好守で阻んだ。

ドルイフのヘディングはわずかに枠を外れ、2-2で終わるかと思われた。しかし直後、ニコ・タカハシの鋭いスルーパスをドースがトラップから冷静に決めて2-3。



