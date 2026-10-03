アルメレ・シティは土曜夜のエールステ・ディビジ上位対決でFCフォレンダムを下した。前半にエンツォ・コルネリッセがフレヴォラントで違いを作り、1-0で勝利。アルメレは暫定2位に浮上し、今季アウェー5試合をすべて落としているフォレンダムは11位となっている。なお、その他の3試合はすべて引き分けに終わった。

アルメレ・シティ 1-0 FCフォレンダム

FCフォレンダムとのリーグ戦で、アルメレ・シティは前半の方が試合を優位に進めた。ジェイミー・ジェイコブスは先制点に迫ったものの、放ったシュートはクロスバーに直撃した。

それでも37分、エンツォ・コルネリッセが見事な攻撃を締めくくり、先制点が生まれる。スコアは1-0。アルメレは後半、試合を決定づけるチャンスも得た。

しかし、最後の精度を欠き続けた。エマニュエル・ポクはわずかにゴール左へ外し、その後には再びポストを直撃。それでもアルメレのGKウェッセル・スペールが試合終了間際のラストプレーで勝ち点3を守り抜いた。途中出場のフレデリック・イーラーとの1対1を制してみせた。

FCデン・ボス 1-1 FCドルトレヒト

両チームとも前半はゴールを奪えなかった。均衡が破れたのは後半立ち上がり。センネ・フフツが決めた。MFは中へ切れ込むとニアサイドへシュートを突き刺し、0-1とした。

FCデン・ボスは終了10分前、ついに追いつく。ハンドでPKが与えられると、ケヴィン・モンジアロが落ち着いてティム・コーレマンスの脇を抜いた。

その後、デン・ボスは逆転勝利にも迫った。モンジアロがスタン・マースへ絶好のボールを送り込んだが、コーレマンスが見事なセーブを見せた。

RKCヴァールヴァイク 1-1 FCエメン

RKCは30分以内に鮮やかな崩しから先制した。ライアン・ファヘがジェシー・ファン・デル・ハールへクロスを送り、これを冷静に決めて1-0。これで直近3試合で3点目となった。

ヴァールヴァイクが前半に力強い内容を見せたにもかかわらず、エメンは1時間が経過したところで追いつく。ブライアン・ファン・ホーフェがドリブルを仕掛けて大きく持ち運び、そのままシュートを選択。力強い一撃がゴールに吸い込まれ、1-1となった。

試合終盤にはジャック・クーパー＝ラブがエメンに勝ち点3をもたらすこともできたが、決定機を逃し、その後に放った強烈なシュートもRKCのGKマルク・スペンケリンクに好セーブで防がれた。

FCアイントホーフェン 2-2 デ・フラーフスハップ

22分、ラヤン・ブイフラヒが前半最大の見せ場を作った。MFはラフ・ファン・デ・リートのクロスのこぼれ球を足元に収めると、右上隅へ豪快に突き刺して1-0とした。

後半、同点弾を決めたのはガブリエレ・フィノッキアーロ。ユベントスからのレンタル選手はマルク・ディーメルスからボールを受けると、複数のアイントホーフェンの選手をかわし、相手に当たったシュートをゴールへ流し込んで1-1とした。

デ・フラーフスハップはその後も攻勢を続け、終了20分前にはフェデ・デ・ヨングのアシストからキアノ・クヴィントが決めて逆転。スコアボードに1-2が表示された2分後、今度はフース・ボーモントのクロスにジーゲルト・バールトマンスがうまく前へ入り込み、押し込んで2-2とした。



