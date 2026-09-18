ヘラクレス・アルメロが金曜夜、今季初黒星を喫した。開幕から6連勝中だったケウケン・カンピューン・ディヴィジの首位チームは、2位アルメレ・シティに0-1で敗戦。一方、FCフォレンダムは依然として不安定な戦いが続いており、ヨングAZ相手にクラブ史上初黒星を喫した（1-4）。FCアイントホーフェンではケビン・ファン・フェーンがFCエメン戦でスーパーゴールを決め、3-1の勝利に貢献した。





アルメレ・シティ 1-0 ヘラクレス・アルメロ

前半はアウェーのヘラクレスがより多くの好機を作ったが、マックス・ハウスヴィルト、ジャン＝ポール・エンジョリ、トリスタン・ファン・ヒルストはいずれもGKウェッセル・スピールを破れなかった。後半に入ってもヘラクレスは危険な場面を作り続け、78分にはファン・ヒルストが先制点の絶好機を迎えたが、シュートは枠を越えた。するとその2分後、今度は反対側でアルメレ・シティが仕留める。マルティン・ワシンスキがこぼれ球を足元に収め、強烈なシュートを叩き込んで1-0とした。





ヨングAZ 4-1 FCフォレンダム

ヨングAZは金曜日、同じ州を本拠とするFCフォレンダムからクラブ史上初勝利を挙げた。ヘッセル・デ・ウィットが先制し、さらに前半のうちにジェロルディーノ・ベルフラーフがリードを広げた。後半に入ってもヨングAZが優勢を保ち、ベンデグズ・コヴァーチが3-0。続いてユリアン・ウーリプがホームチームの4点目を決めた。その後、フォレンダムはヘンク・フェールマンのアシストからフレゼリク・イラーが1点を返し、一矢報いた。

FCデン・ボス 2-1 ヘルモント・スポルト

シルファン・ブローカーが開始4分で先制点を決めたが、その後ジェフリー・フォルテスのオウンゴールで同点に追いつかれた。だがその直後、今度はブライアン・コグリンが自陣ゴールにボールを入れてしまい、デン・ボスが再び勝ち越した。後半、ヘルモント・スポルトは2-2を目指して積極的に攻めたものの、大きなチャンスは多くなかった。さらにデン・ボスは、両ポストの内側を叩く形であわや3-1という場面も作った。終盤にはヘルモント・スポルトにもチャンスがあったが、同点弾は生まれなかった。





FCアイントホーフェン 3-1 FCエメン

ラヤン・ブイフラヒが前半、飛び出してきたGKをかわして無人のゴールに流し込み、先制点を挙げた。後半にジャック・クーパー＝ラブが同点に追いついたが、その直後、ジョシュア・ムケーが決定機阻止のハンドで退場となる。続くFKをケビン・ファン・フェーンが見事にゴール右上へ突き刺し、アイントホーフェンが再び勝ち越し。数的優位となったホームチームは、その後も押し込むアウェー勢をしのぎ切った。後半アディショナルタイム深くにはアントニオ・バズダリッチが決め、3-1で試合を締めくくった。













ヨング・アヤックス 0-0 ローダJC

ヨング・アヤックスとローダJCの一戦は、終始盛り上がりを欠いた。前半は両チームが散発的に攻め込む場面を見せたものの、本当に決定的なチャンスは生まれなかった。

後半はヨング・アヤックス、ローダJCともに枠を叩いた。アムステルダム側ではヤノ・モンセラーテがシュートをポストに当て、リンブルフ勢ではモクラン・ベントゥーミがクロスバーの下面を直撃した。





RKCヴァールヴァイク 6-1 MVVマーストリヒト

RKCは素晴らしい立ち上がりを見せ、開始15分足らずで先制した。ヨルディ・デ・ワイスがヨヘム・ナプのCKに頭で合わせ、1-0とした。さらに30分過ぎには2-0。ファイサル・アル・マズヤニが右足を振り抜き、鮮やかにファーサイドを射抜いた。

前半終了前には3-0となり、ヴァールヴァイク勢はMVVを圧倒した。フアン・カスティージョが十分な時間を得てシュートを放ち、GKフーゴ・ウェントヘスの脇を冷静に抜いた。

後半開始からわずか4分で、スコアボードには4-0が表示された。リアム・ファン・ヘルデルレンが、ナプの再び絶妙なCKをヘディングで押し込み、この夜RKCで4人目の得点者となったDFになった。

締めくくりを演じたのはイェセ・ファン・デ・ハールだった。カスティージョのお膳立てからFWはゴール前でフリーとなって流し込み、その後は父ハンスと喜びを分かち合うためスタンドへ駆け出した。

終了間際にはさらに2ゴールが生まれた。オリヴィエ・デュモンが試合終盤、インサイドで冷静に流し込んでリンブルフ勢の意地を見せた。だがアディショナルタイムには、ファン・デ・ハールがPKを決めてこの日2点目。スコアは6-1となった。





TOPオス 3-0 FCドルトレヒト

TOPはフランスリン・ンシンギのゴールで素晴らしい立ち上がりを見せ、ヘディングでGKヤニック・ファン・オスを破った。30分過ぎにはブラバント勢がリードを広げ、再びンシンギが得点。今度はイルンガ・パタのアシストからだった。

後半開始直後、センターバックのアルバロ・ヘンリーがスライディングのタイミングを誤り、一発退場となった。これでドルトレヒトには流れを変えるチャンスが生まれたが、デ・スハーペンコッペンは数的優位にもかかわらず1点を返せなかった。むしろアディショナルタイムには、リシャルト・ファン・デ・フェンネがPKを決め、3-0となった。





ヨングFCユトレヒト 1-3 VVVフェンロ

VVVフェンロはスポルトコンプレックス・ザウデンバルフで、これ以上ない入りを見せた。20分以内にナシム・アイト・ムホウとトリスタン・スヘンクハイゼンのゴールで0-2とした。

前半終了間際にはジェイミー・スフルデスが反撃の1点を決め、ヨング・ユトレヒトに希望をもたらした。それでも後半、VVVはすぐに試合を落ち着かせる。アイト・ムホウがGKケフィン・ガデラーの前にフリーで抜け出し、1-3で試合を終わらせた。