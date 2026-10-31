アルメリア対エイバルの試合、痛ましいアクシデントでスペインの一戦が中断

アルメリアとエイバルの一戦は一時中断となった。アンダルシアのチームの先制点を祝っていた際に、観客の一人がスタンドから転落したためだ。この先制点はキム・ジュニェンが20分に決めたもので、スタジアム内は不安に包まれたが、この観客が必要な応急処置を受けた後に試合は再開された。

ゴールはアルメリアの見事な連係攻撃から生まれた。選手たちが素早いパスをつなぎ、最後にペナルティーエリア内のアリバスへとボールが渡ると、彼はそのままキム・ジュニェンへパスを送り、キム・ジュニェンが難なくネットを揺らした。

しかし先制の喜びは完全なものとはならなかった。ゴールを祝う最中に観客の一人がスタンドから転落し、主審は試合を止め、医療スタッフを呼んで対応と応急処置にあたらせることとなった。

その後、主審は両チームの選手にロッカールームへ向かうよう指示し、救急チームが引き続き対応にあたった。スタジアム内には「ご来場の皆様の安全を確保するため、試合を数分間中断します」とのアナウンスが流れた。

中断の間は緊迫した空気に包まれたが、観客は医療措置を受けた後に回復し、試合は25分に通常どおり再開された。スコアはアルメリアが1点リードした状態だった。