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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

翻訳者：

アルミロンと同じ行為をしたのに、なぜベリンガムはガーナ戦で退場しなかったのか？

イングランド 対 ガーナ
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ガーナ
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ジュード・ベリンガム
ミゲル・アルミロン
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ガーナ
アメリカ
パラグアイ

レアル・マドリードのスター選手、「フェニシオス法」の適用を免れる

2026年W杯グループリーグ第2節のイングランド対ガーナ（0-0）で、ジョード・ビリングハムが物議を醸した。一時は退場も免れないと思われた。

前半終了間際には激しい口論に巻き込まれ、ガーナ代表のカルロス・キロシュ監督から卑猥な言葉を吐いたと非難された。

騒動収束後、ベリンガムはガーナFWジョーダン・アユーと口元を覆いながら会話する姿がカメラに捉えられた。

6月20日、パラグアイのミゲル・アルミロンは、口元を覆って会話したとして退場処分を受けた。

この「ヴィニシウス・ルール」は、侮辱や差別的発言をカメラやVARが見逃さないようにするための措置だ。

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この処分を受けたことで、同じ行為を繰り返していたように見えるベリンガムがなぜ退場しなかったのかと疑問の声が上がった。

英紙「メトロ」は、口を覆っただけではレッドカードにはならず、文脈が重要と指摘した。

同紙は「他の選手と接触しながら口を覆った場合のみ退場となる」と補足した。

アルミロンは、トルコ戦（1-0でパラグアイ勝利）で相手と口論になり、この新ルール初の適用対象となった。

一方、ベリンガムとアイオの接触は友好的なものであり、試合担当者の怒りを買うことはなかった。

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