レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビロア監督は、土曜日に開催されたラ・リーガ第30節のマヨルカ戦（1-2）で敗れた後、リーグ優勝争いがさらに厳しくなったと述べた。これにより、レアル・マドリードは首位バルセロナに4ポイント差をつけられたままとなっているが、バルセロナは1試合少ない状況だ。

試合後の記者会見で、アルビエラ監督は優勝争いの状況について次のようにコメントした。「ええ、試合開始前よりも状況が難しくなったことは明らかです。 残り8節だ。基本的に選手たちにはこう伝えた。リーグの順位やバルセロナとの勝ち点差に関わらず、我々の次の目標は残りの試合に勝つことだ」

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そして今後の課題について次のように説明した。「そのためには、今日よりも良いプレーをし、はるかに高いレベルでパフォーマンスを発揮しなければならない。 我々はそれを十分に認識している。もちろん、残りの試合数が減り、今夜差が広がる可能性もあるため、状況はより厳しくなっているが、我々の目標は変わらず、今後のすべての試合に勝利することだ」。

反応

後半の反応の鈍さや、相手ペナルティエリア内でのプレッシャーの欠如について、アルビロアは次のように述べた。「ええ、確かに…… おそらく試合の流れのせいでしょう。チームが点差を追いかけなければならない状況への不安、そして我々が持つべきだった忍耐力……事態がより困難になること、そしてマヨルカが彼らにとって有利な状況で我々に立ち向かってくることは分かっていたのです。彼らはスペースをより厳しく封じ、リードしているおかげでより大きなエネルギーを持っているでしょう。」

彼は続けた。「おそらく我々は忍耐力を欠いていたのだろう。週を通して練習してきたことを実践できず、プレーを回すことも、サイドで1対1の状況を作り出すこともできなかった…… 後半は多くのものが欠けていた……先ほども言ったように、後半にはもっとエネルギーと明確なアイデアが必要だったとはいえ、前半の方がはるかに良かったと思う」

試合前に予想していた難しさについて、アルビロアは次のように語った。「いつも言っているように、私にとっては試合の難しさ、相手の強さ、そして我々が置かれている状況の厳しさを見極めるのは非常に簡単だ。 私にとってそれを見極めるのは簡単なことだ。しかし、難しいのは、この状況下で選手たちに、今日200％の力を出し切らなければ勝てなかったということを理解させることだ」。