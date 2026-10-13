フラムを率いるスペイン人監督アルバロ・アルベロアが、就任からわずか3カ月で解任の危機に直面している。プレミアリーグでの壊滅的なスタートにより、ロンドンのクラブは順位表最下位に沈んでいる。

イギリス紙『ザ・サン』は、フラムの経営陣がスペイン人監督に軌道修正と自らの将来を守るための猶予として2試合のみを与えたと報じた。次の2試合で好結果を残すことが、解任を避けるための絶対条件となっている。

フラムは次節土曜日にハル・シティと対戦し、その後コヴェントリーと顔を合わせる。この2つの重要な試験が、今季プレミアリーグの開幕6試合で勝利を挙げられていないアルベロアの運命を決める可能性がある。

スペイン人監督への圧力は、イプスウィッチ・タウンに1－2で敗れた後さらに高まった。フラムはリードを守れず、終盤に決勝点を献上。順位表最下位に転落し、安全圏まで2ポイントの差となった。

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批判は結果だけにとどまらない。アルベロアは選手交代をめぐっても批判を受けている。チームはプレミアリーグ6試合のうち4試合で、終盤15分間に失点しているからだ。

アルベロアは昨夏に指揮を引き継いだ。契約更新を拒否し、ポルトガルのベンフィカの監督に就任したマルコ・シウバの後任だった。

解任の可能性が取り沙汰されているものの、スペイン人監督は自らの将来について恐れを感じていないと明言し、優先すべきは自分のポストを守ることではなくフラムの状況を改善することだと強調した。

アルベロアは次のように語った。「自分のポストについて心配したことは一度もない。恐れも感じていない。恐れを感じているなら、監督などできない」

さらにこう続けた。「問題は私のポストではなく、フラムの状況だ。それが最も重要なことだ。確かにまだ6試合しか戦っていないが、我々には勝ち点が必要だ」

こうして、次の2試合の結果がアルベロアの将来を決定づける要素となりそうだ。フラムは速やかに勝利のリズムを取り戻す必要がある。低迷が続けば、経営陣が早期に彼の挑戦に終止符を打つ可能性があるからだ。



