アルベロア：「ムバペのPKは、地球でも月でも認められる」

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビロア監督は、金曜日のラ・リーガ第31節ホーム戦でジローナと1-1で引き分けた後、審判の判定を強く批判した。

ペナルティエリア内でキリアン・エムバペが打撃を受け出血したにもかかわらず、主審のアルベロラ・ロハスが判定を下さなかった場面について、アルビロアは「僕にとっては明らかなPKだ。どこで起きても同じだ。また一つ、出来事が加わっただけだ」と語った。 別の週、別の場面でも同じことが起こる。これが現状だ」

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レアル・マドリードのチャンネルは「ラ・リーガは不正だ」と主張した。

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また、スペイン人監督はVARの介入がなかったことについても言及した。 「なぜ介入しなかったのか理解できない。都合のいいときだけ介入し、そうでないときは放置する。私の意見はいつも通りで、事実が示している。これは明らかな場面だ。ムバッペにファウルが宣告されたが、あれは今回のプレーよりずっと軽微だった。またも同じケースだ」

批判を受けるヴィニシウスとエムバペについては「2人の能力は信頼している」と述べた。 「これほど結果を出している選手たちを心配する理由はない。世界最高の2人について、私に何と言えというのか。守備に引く相手を崩すため、チーム全体で改善が必要だ」

この引き分けでレアル・マドリードは勝ち点70とし、ラ・リーガ2位。首位バルセロナとは6差だが、バルセロナは1試合少ない。