アルベロア、バルセロナとフリックに「貴重な贈り物」

アストン・ヴィラがフラムと1-1で引き分けたことで、バルセロナは大きな恩恵を得た。両者がヴィラ・パークで対戦したプレミアリーグ第9節のこの試合で、迎え撃つべき相手は本拠地で勝ち点2を失い、チャンピオンズリーグで控える両チームの注目の対決を前に、大きな体力を消耗することを余儀なくされた。

アストン・ヴィラは39分、セネガル代表FWニコ・ジャクソンのゴールで先制した。アフィンフルーバーの守備のミスを突き、ペナルティエリア内へドリブルで持ち込んでネットを揺らした。

ホームチームはそれ以前にもリードを奪う好機を逃していた。ジョン・マッギンのPKがクロスバーを直撃していたのだ。

後半、フラムが同点に追いついた。64分、日本代表GKの鈴木彩艶がオウンゴールを献上。アレックス・イウォビの蹴ったコーナーキックの処理に失敗し、ボールが手からこぼれてゴールラインを越えてしまった。

次の試合 BAR UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 AVL 視聴する

ウナイ・エメリは複数の交代でリードを取り戻そうと試みたが、スコアは試合終了のホイッスルまで動かず、両チームが勝ち点1ずつを分け合った。アストン・ヴィラは勝ち点を12に伸ばし、フラムは9となった。

この結果は、ヨーロッパの舞台でアストン・ヴィラとの対戦を控えるバルセロナにとって、特別な意味を持つ。イングランドのチームは勝ち点2を失っただけでなく、終盤まで選手を消耗させる苦しい戦いを強いられたからだ。これは注目の一戦を前に、カタルーニャのチームに間接的な恩恵をもたらすものとなる。