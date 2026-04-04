アルベロア：「バイエルン・ミュンヘン戦での敗北に動じない…バルセロナ戦は関係ない」

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビラ監督は、マヨルカでの予想外の敗戦を受けて、来週火曜日にスペインの首都マドリードにあるサンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、バイエルン・ミュンヘン戦に向けて、選手たちに早急に集中するよう求めた。 （2-1）で敗れたことを受けて、来週火曜日に予定されているバイエルン・ミュンヘン戦に早急に集中するよう選手たちに求めた。

アルビエラ監督は試合後の記者会見で次のように述べた。「選手たちに求めているのは、来週火曜日の試合のことを考え始めることだ。ロッカールームを出た瞬間、彼らにとってこの試合は終わっていなければならない」

関連記事



アルビロア：選手たちは勝利のために200％の力を出さなければならないことを理解していなかった

元イングランド代表スター：サラーは打ちのめされ、自信を失っている

アメリカ対イランの前に…ワールドカップの舞台となった歴史的な対決

スペイン人監督はさらにこう続けた。「選手たちには、火曜日の試合に勝てるという自信を持ってほしい。これはチャンピオンズリーグにおいて非常に重要な一戦であり、我々にとって極めて重要な大会で最高のパフォーマンスを発揮してほしい。バイエルン・ミュンヘンという強敵を相手に、サポーターの応援も受けながら戦うのだから…だから、ロッカールームを出た瞬間から、頭の中はバイエルン・ミュンヘンのことだけにしてほしい」

また、同日土曜日の後半にバルセロナと対戦するアトレティコ・マドリードの助けが必要かどうかについて、アルビロアは次のように語った。「ええと……それは私にとって関係のないことだ。私が気にするのは自分のチームと火曜日の試合への準備だけだ。自分にはどうすることもできないことについては、あまり時間を費やさないようにしている」。

ベリンガムのパフォーマンス

ジョード・ベリンガムの出場とコンディションについて、彼は次のようにコメントした。「彼は数週間欠場していた。アトレティコ・マドリード戦では20分ほどプレーしたと思うが、今日は30分強プレーした。 重要なのは、彼が試合感覚を取り戻し続けることだ。ほとんど試合に出場していない状態で、ジョード・ベリンガムが最高のパフォーマンスを発揮できるとは期待できない。これは中断後の2試合目だから、もちろん彼には忍耐が必要だ」

この敗戦がチャンピオンズリーグの試合を控えたチームの士気に影響を与える可能性について、アルビロアは自信を持ってこう語った。「いいえ、決してそんなことはない。私はチームメイトの能力をよく知っているし、彼らが火曜日の試合の重要性を十分に理解していることも分かっている」。

さらに彼はこう続けた。「時には運に見放され、物事が思うようにいかない日もある。今日はまさにそんな日だった。だから、今はこの試合を忘れ、次の試合に向けてしっかりと準備しなければならない」。