フラムの監督を務める元レアル・マドリードのアルバロ・アルベロアが、プレミアリーグで今週対戦するアストン・ヴィラのスペイン人指揮官ウナイ・エメリを称賛し、世界最高の監督の一人であり、スペインサッカー史上でも屈指の名将だと評した。

スペイン紙『スポルト』が伝えたところによると、アルベロアは試合前の記者会見でアストン・ヴィラの強さについて語った。同クラブは4日後にチャンピオンズリーグでバルセロナとの対戦も控えており、アルベロアは勝ち点3を手にするためには非常に競争力のあるパフォーマンスを示す必要があると強調した。

フラムの監督は「明日勝ちたいのなら、我々は非常に競争力を持たなければならない」と述べ、次なる相手との対戦の難しさに警鐘を鳴らしたうえで、こう付け加えた。「彼らは非常に強いチームで、マンチェスター・シティに勝利している。あのようなチーム相手に勝つことがどれほど難しいかは分かっている。しかも彼らは4日後にバルセロナと対戦するのだ」

アルベロアはエメリがアストン・ヴィラで見せている仕事ぶりへの称賛を隠さず、世界レベルでの指導者としての地位を次のように強調した。「彼はスペイン史上最高の監督の一人だと思うし、現在は世界最高の監督の一人だ」

フラムは今シーズンの出だしでつまずき、プレミアリーグ開幕から3試合を落としたが、前節でコヴェントリーに勝利して多少立て直し、降格圏を脱出した。

このロンドンのクラブは勝ち点8で15位につけており、マンチェスター・ユナイテッドとトッテナムの間に位置している。アルベロアの指揮のもとで好結果を取り戻し始めており、次なる試練の難しさはあるものの、チームは正しい方向に進んでいると同監督は強調した。