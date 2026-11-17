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カルヴィン・バッシーをめぐる話題は、もはやプレミアリーグにおける一時的な称賛にとどまらない。指揮官アルバロ・アルベロアが彼をチームの「カイザー」と呼び、プレミアリーグ屈指どころか世界でも最高峰のDFの一人だと評したことで、ヨーロッパ全土を巻き込む大きな議論へと発展している。

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このナイジェリア人DFは、アルベロア体制で復調を遂げるフルアムにおいて欠かせない柱となった。注目はジョシュ・キング、オスカー・ボブ、アレックス・イウォビ、シェイ・チャールズといった中盤やアタッカー陣に集まりがちだが、チームの真の強さの秘密は最終ラインにある。その名はカルヴィン・チネドゥ・バッシーだ。

レンジャーズを経て、2023年に2250万ユーロでアヤックスからフルアムに加入した26歳は、プレミアリーグ屈指の強力なDFとしての地位を確立している。

その活躍は数字にも表れている。「マルカ」紙が「Driblab」のデータとして伝えたところによると、バッシーは守備時の1対1の勝率で73.7%を記録して92位、90分あたりのパス成功数で88位、攻撃の組み立ての質を測るアルゴリズム「xG」で88位につけている。

アルベロアは「カルヴィンについてはクラブと話をしてきた。我々の目標の一つは、2027年に満了し、フルアム側の判断で1年延長できるオプションが付いた彼の契約を更新することだ」と語った。

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さらに「彼はチームのリーダーの一人であり、私にとって、現時点でプレミアリーグだけでなく世界でも最高のDFの一人だ。彼はここでの時間を楽しんでいるし、我々のもとに残るべきだと思う」と続けた。

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元レアル・マドリー指揮官は「カルヴィンは私のスタイルにぴったりの選手だ。我々はピッチの高い位置で守備をし、最終ラインの背後に広大なスペースを残す必要があるからね。彼はすべての資質を備えている。明るい性格だが、ハードワークが求められる場面では、いつも真っ先に駆けつける。彼のことを心から気に入っているし、我々のキャプテンになれる存在だ」とも付け加えた。

バッシーのパフォーマンスは、クレイヴン・コテージの外でも注目を集めている。元リヴァプール、トッテナムのジェイミー・レドナップは「スカイスポーツ」で「彼は真のリーダーだ。まだ26歳で、年々成長しているように見える。正直に言って、彼は本来受けるべき評価を得ていないと思う」と語った。

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バッシー自身も、このイングランドのクラブでキャプテンを務めることについて「このクラブのキャプテンを務められるのは大きな名誉だ。信じられないことだよ」と話している。

だが、最大のサプライズは元フルアムのハビ・ペレイラから飛び出した。ハル・シティに1-0で勝利した後、ペレイラは「カルヴィン・バッシーはバルセロナでプレーできる」と爆弾発言を放ったのだ。

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「マルカ」紙がこの主張をさらに掘り下げると、ペレイラは「バルセロナにはバッシーのようなセンターバックはいないと確信している。彼は異なるフィジカル的、運動能力的な特長を持っており、それこそがフリックが重要な試合で欠いているものだ。高いラインで守ることができ、前に持ち上がるのが得意で、相手陣内でも攻撃的に振る舞える」と説明した。

元フルアムのスターはさらに「そのうえ、彼は全試合に出場していて、ケガをすることもほとんどない」と付け加えた。

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バッシーは今シーズン、最高時速34.4kmを記録しており、これはプレミアリーグのセンターバックで8番目の速さだ。

ペレイラによれば、バッシーは左サイドバックとしてキャリアをスタートさせたため、3バックにも、バルセロナのように後方から組み立てるスタイルにも適応でき、左サイドを丸ごとカバーすることもできるという。

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ペレイラは「フルアムは後方からの組み立てを重視するチームで、バッシーはパスにおいて非常に信頼できる選手だ。彼にはパウ・クバルシを除けばバルセロナの選手が持っていない武器がある。ドリブルで相手の守備ラインを突破する能力だ」と語った。

そしてペレイラは「彼はリーダーだ。非常にポジティブなボディランゲージを持ち、ピッチ上でのコミュニケーションも素晴らしい。何も恐れない勇敢な選手だ」と締めくくった。