スペインの報道によると、月曜日、シェリフ・フォファナはレアル・マドリードであらゆる壁を乗り越え続け、わずか16歳にしてトップチーム入りを目前に控えているという。

スポーツ紙『AS』は、この若き選手が驚くべき成長を遂げ、バルデピパスであらゆる壁を乗り越えてきた経緯を報じた。

16歳のシェリフは、明日オールド・トラッフォードで行われるマンチェスター・ユナイテッドとのプレミアリーグ・インターナショナルカップ準々決勝に向け、カスティージャへの初招集を果たし、レアル・マドリードのユースアカデミーにおける最後の壁を打ち破ったばかりだ。

レアル・マドリードのユースアカデミーでは、めったに見られないような急成長を遂げているミッドフィールダーが頭角を現している。一部からは「小さなカンテ」と呼ばれることもあるが、彼のロールモデルはパトリック・ヴィエラであり、そのプレースタイルは多くの点で彼に似ている。

彼は驚異的なフィジカル、高い技術力、そして卓越した戦術理解力を兼ね備えており、昨年メキシコのパラコイオスでのトレーニングキャンプで輝かしい活躍を見せ、初めてレアル・マドリードの注目を集めた。

そこで、アトレティコ・マドリードのゴールに決めた1点がすべてを変えた。そして今、バルデピバスで驚異的なペースで壁を打ち破り続けるこの若者を止めるものは何もないようだ。

このミッドフィルダーはU-18（C）チームでキャリアをスタートさせ、すぐにU-18（B）チームへ昇格した……そしてすでにU-18（A）チームでのデビューを果たしており、パダホス戦での初出場を果たした。

彼はまだ16歳であり、身分証明書上はU-18チームでの1年目にあたるが、そのサッカーの才能はそれ以上のものを要求している。数ヶ月前、シェリフはプレミアリーグの別の試合でカスティージャに合流する寸前だったが、パスポートの問題により参加できなかった。

しかし今回はそのような事態にはならなかった。問題がすぐに解決された後、シェリフ・フォファナはカスティージャへの初招集を受けたばかりだ。

この招集は一連の招集の始まりとなるだろう。少なくとも、彼が手中にユニークな才能を秘めていることを認識しているバルデピパスでは、そう見ている。

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