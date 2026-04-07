アルベロアの計算を狂わせる…レアル・マドリードのスターがバイエルンとの決戦を欠場

レアル・マドリードのフランス代表MFオーレリアン・チュアメニが、出場停止により、バイエルン・ミュンヘンとの第2戦を欠場することが確定した。

両チームが「サンティアゴ・ベルナベウ」で行ったUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦の36分、チュアメニはイエローカードを提示された。

警告は、ペナルティーエリア手前でバイエルンのジョシュア・キミッヒに対してチュアメニが強いタックルを入れたことによるものだった。

こちらも読む：

ティアゴ・ピタルシュがラウールの記録を更新…ノイアーはメッシに並ぶ

動画：大一番が早くもヒートアップ…バイエルンのサポーターがベルナベウ周辺を占拠

ヤマル問題が終結…ジョークがバルセロナの火種を鎮める

アルベロアの大胆な決断…バイエルン戦に向けたレアル・マドリードのプランが流出

合意成立…ジダンが長年の夢を実現

このフランス人スターは、来週ミュンヘンで行われる運命の第2戦でアルバロ・アルベロアの下で起用できない。これにより、ビッグマッチでは中盤でチュアメニに加えて、フェデ・バルベルデ、アルダ・ギュレル、ティアゴ・ピタルシュの4人を軸にすることを好むスペイン人指揮官のプランは狂わされることになる。

アルベロアはマンチェスター・シティ戦とアトレティコ・マドリード戦でこの4人を起用し、その後バイエルン・ミュンヘン戦でも同様に採用していた。