フラムのDFヨアヒム・アナーセンが、最近の試合で先発から外すというアルバロ・アルベロア監督の決定に驚きを示した。彼は自身の役割が突然変わったことについて明確な説明を受けていないと強調しており、昨シーズンは多くの試合で主力かつチームのキャプテンを務めていた。

デンマーク人ディフェンダーは、デンマークのメディアが伝えた発言の中で、現在の状況についてこう語った。「少し驚いている。昨シーズンは多くの試合でキャプテンを務めていた」

アナーセンは昨年5月に退場処分を受け、3試合の出場停止となった後、フラムが今シーズンの開幕戦で2-3で敗れたチェルシー戦で復帰していた。

アルベロアはサンダーランド戦とクリスタル・パレス戦でこのデンマーク人ディフェンダーを起用したが、リバプール戦ではベンチに置く決断を下した。

また、アナーセンは先発から外れる状況が続く中、マンチェスター・ユナイテッド戦では終盤の10分間に出場した。

アナーセンは驚きを表明したものの、事態をエスカレートさせたり監督を直接批判したりすることは避け、チームの厳しい立ち上がりを受けてコーチングスタッフが変更を望むことへの理解を示した。

選手はこう語った。「我々は最初の3試合を落とし、私は初戦で出場停止だった。それから監督は変更を加えるべきだと考えた。だが、それについて多くを語ることはない」

さらにこう付け加えた。「私にできることは多くないし、素晴らしいプレーをしたと思っている。時には監督が違うことを試したいと思うこともある。そういうものだ」

このデンマーク人ディフェンダーの立場が明らかになったのは、フラムがプレミアリーグで厳しい開幕を迎えている時期だ。最初の5試合でわずか勝ち点2しか獲得できず、今のところ勝利を挙げられていない。

低迷する結果はアルベロアへの圧力を高めており、特に国際試合期間が終わった後、チームがより重要な試合に臨むことが近づいている中でその傾向は強まっている。

フラムは、次の局面を活かして立て直しを図り、バランスを取り戻し、初勝利を挙げることを望んでいる。チームに安定をもたらし、主力選手と外された選手により明確な役割を与えるような戦術的解決策が必要とされている。